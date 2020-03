Una familia de misioneros que se mudó a la Ciudad unos meses atrás publicó en Facebook una canción para darle aliento a la gente y pedirles que se queden en sus casas. Horacio Rodriguez, músico de profesión, es el autor de "Me quedo en casa porque te quiero", el tema que se hizo viral en las redes sociales.

La flamante estrella virtual se mostró sorprendida por el impacto de su canción: "Estamos sorprendidos porque nuestra intención era ponerla en nuestras redes y ya. Pero comenzó a compartirse y recibí llamados de todas partes del mundo. Es algo que se nos fue de las manos pero me pone feliz. De hecho algunas personas me mandaron videos donde me muestran que usan mi canción y la ponen en los balcones con parlantes y los vecinos de ponen a cantar", dijo Horacio.

El hombre, desempleado que vive en Ciudad Oculta, destacó que "mis hijos están felices por lo que pasó con esto, porque a raíz de esto me hicieron unos regalos para ellos que cuando pase el aislamiento me los van a alcanzar: me llamaron para darles un televisor y una Play Station 3, algo que ellos quieren y yo no les puedo comprar", relató con alegría.

La letra suena en los famosos balcones donde la gente comparte música como forma de contactarse con sus vecinos: "Me quedo en casa porque te quiero/ Y a esos héroes que no usan capa, esconden su identidad con un barbijo y una bata /Este mensaje es para ustedes, yo me quedo en casa por respeto a ustedes", dice un fragmento de la canción.

Horacio Rodríguez publicó este domingo un segundo video, rechazando algunas quejas: "hay gente que protesta. Asíque les mostré cómo se pasa el aislamiento en una casa chica, sin aire ni heladeras", graficó en declaraciones televisivas.