Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once se mostraron este miércoles satisfechos con el fallo de la justicia que condenó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido al señalar que fue "una condena histórica y absolutamente ejemplar".



Paolo Menghini, padre del último joven en ser rescatado fallecido del tren, señaló a modo de vocero del grupo que el fallo hacía "que Argentina ahora sea un país mejor".



Tras resaltar la lucha de más de seis años para lograr que la justicia lleve a los tribunales a los máximos funcionarios a los que responsabilizaron de la tragedia, dijo que "esto es para cada uno de los 52 corazones que nos han cuidado y que se apagaron ese dia" del choque del tren contra el andén en la estación de Once".



"Los 800 heridos están en este grupo de familiares, no somos mas que simples ciudadanos que fuimos víctimas de la corrupción política enquistada en el poder", alertó.



Y, remarcó que "De Vido es un condenado por la administración fraudulenta de los bienes del estado, tiene tiempo de sobra para pensar en lo que dijo esta mañana" respecto de los familiares de las víctimas.

En la misma sintonía, se mostró María Lujan Rey, madre de Lucas Menghini que resaltó "la lucha" de los familiares por justicia. De Vido "era todopoderoso", y pudieron sentarlo "en el banquillo cuando era diputado y hoy es un condenado".

"No es un preso político ni chivo expiatorio . Es un condenado y eso nos da mucha tranquilidad. No como familiares sino como argentinos. Un corrupto menos suelto" , afirmó en declaraciones televisivas.

María Luján enfatizó que la pelea de los familiares "fue con amor", a pesar que los "mataron en vida" y les "quitaron seres maravillosos".

"Lo que más tenemos es orgullo. Fueron muchos años. Fue una lucha muy desigual. Sólo los familiares sabemos lo que nos costó mantenernos de pie. Nos tildaron de golpistas, de ser movilizados por intereses políticos, monetarios, y nuestro único interés era la Justicia", comentó.

De todas maneras, aseguró que irán a casación a pedir que De Vido sea condenado por "estrago culposo": "Hoy vamos a celebrar una condena histórica. No vamos a parar hasta que se haga Justicia. Peleábamos contra todo un poder político y económico".