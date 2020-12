Los familiares de Isaac, el niño de 5 años que murió tras ser atropellado en el barrio porteño de Flores, en un siniestro que también provocó graves heridas a su madre, se concentraron en el lugar del hecho para pedir Justicia y que se presenten testigos, además de la captura del joven que manejaba el vehículo.



La concentración se realizó en San Pedrito y Directorio, la esquina en la que el jueves pasado un automóvil presuntamente conducido por Ricardo Emanuel Papadopulos, de 21 años, atropelló y mató a Isaac de cinco años y dejó con graves heridas a su mamá Debora, para luego fugarse a toda velocidad del lugar.



Los manifestantes concurrieron con imágenes de Isaac y Débora y con velas celestes al tiempo que pidieron Justicia y que los testigos "no tengan miedo y se presenten" ya que "serán protegidos en su identidad", dijo a Télam Cecilia Sus, tía de Isaac.



Lola, hermana de Isaac, dijo que "reclamamos Justicia y que todo esto ayude a cambiar algo, ya que al nene no lo devuelve nadie. También pedimos que se presenten testigos del siniestro".

Bronca y dolor por la muerte de Isaac.





Indicó además que "seguro que hay personas que vieron el hecho y tienen miedo de presentarse, sé que estamos ante gente muy peligrosa, pero también hay gente que nos apoya mucho. Miedo nosotros no tenemos y los que se presenten tampoco, porque entre todos nos vamos a ayudar".

Lola aseguró que Débora, la madre del niño, " estaba muy bien, llena de vida, se la vio mejor, a ella ya le cayó la ficha pero se mantiene fuerte por la familia, por todos nosotros" y agregó: "Esto sucede porque no hay castigos, es como si no pasara nada".



La concentración de los familiares apoyados por la Asociación Madres del Dolor, ocurrió mientras continúa la búsqueda del conductor del automóvil, aunque su padre, Ruben Papadopulos, dueño del Volkswagen Golf que protagonizó el siniestro, se presentó espontáneamente el sábado pasado.

Avance en la investigación

Gabriel Becker, abogado del padre de Isaac, dijo a Télam que en las últimas dos horas "se presentaron dos testigos que aportan elementos contundentes. Ellos corroboran en principio la alta velocidad en la que circulaba el vehículo, que venía cortando semáforos y que esquivó por la derecha a los vehículos que estaban sobre Directorio, esperando que se habilite el semáforo".



"También aseguran que el auto eludió a un camión y lejos de disminuir la velocidad se topa de frente con Isaac y Débora", destacó el abogado.

Familiares del nene que murió atropellado en Flores pidieron Justicia.



Becker aseguró, además que mañana pedirá que se incluya al conductor del automóvil dentro del programa de Ministerio de Justicia para que se ofrezca una recompensa por su captura.



El abogado apuntó que "también se realizó una pericia accidentológica pero el tema es que todas las medidas de prueba están bien pero el conductor del auto tiene que aparecer, se hicieron muchos rastrillajes ya, quizás se haya profugado al exterior o esté refugiado en el domicilio de la comunidad gitana a la que pertenece".

Para Becker " es difícil de entender porqué el conductor no se presenta y sigue prófugo, perdiendo todo contacto con sus familiares y agravando su situación" y destacó que el delito esta calificado como homicidio culposo agravado en dos hechos, con otros agravantes como ser la conducta temeraria y el hecho de que se haya profugado del lugar.



El joven de 21 años no tenía licencia de conducir y poseía muchas actas de infracción.



"Se le labraron muchas actas y en ninguna de ellas figura el dominio del coche", destacó el abogado y aseguró que el padre tiene una causa del 2015 por la mala confección de los papales de un auto "pero fue sobreseído".



Cecilia, tía de Isaac, aseguró por su parte, que para la familia "a medida que pasan los días nos esta costando más. A Débora la pasaron de piso a traumatología, pero sigue grave, le tienen que hacer tomografías, tiene fracturas y hay que operarla por todos lados".



Agregó además que " pedimos a la gente que no tenga miedo, que declaren, si vivimos con miedo estamos todos mal, recibí amenazas en mi celular pero si vivo con miedo me paralizo".



"Esto ocurre porque hecha la ley, hecha la trampa, hay gente que no recibe castigos y a nadie le importa nada", refirió la tía de Isaac.