Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Fiestas de casamiento y de cumpleaños de quince se vieron truncas por el accionar engañoso del titular de un servicio de catering, blanco de una serie de denuncias por estafa. Los que se declaran como damnificados acudieron a la justicia sin la esperanza de recuperar las cuantiosas sumas de dinero que abonaron, pero al menos con la esperanza de frenar la metodología non sancta del chef, por la cual muchos perdieron la posibilidad de llevar a cabo sus celebraciones como lo deseaban.

Una consulta de su futuro médico respecto a la confirmación de entrega del catering la inquietó a Rebecca, quien entonces decidió comunicarse con Edgar Ruiz Díaz, máximo representante de Atracón Budge. En este sentido, la joven relató que "nos casábamos el 26 de julio y contratamos un catering que todo el mundo recomendaba en el barrio. Le pagamos el total, unos cien mil pesos. Por eso, el miércoles lo llamé y no me atendía, entonces vamos a la casa y la madre me dice que se había fugado, que se había llevado las cosas".

A su vez, la denunciante remarcó que "por lo menos que sienta vergüenza, porque no creemos que vamos a recuperar la plata".

"A mí se me vino el mundo abajo, habíamos invertido todo lo que teníamos, pensé que no me casaba", aclaró la novia, quien debió recurrir a un préstamo para que su festejo finalmente se llevara a cabo el sábado 27 de julio pasado, tras dar el sí por iglesia a su marido Gastón. A horas de casarse, Rebecca aguarda por que su denuncia radicada en la Comisaría de Puente La Noria, en Lomas de Zamora, impulse una investigación judicial, dado que "no queremos que siga estafando gente y que arruine fiestas, los sueños, y los sentimientos de nenas de 15 años y de parejas que anhelaron durante tanto tiempo casarse".

A su vez, la denunciante remarcó que "por lo menos que sienta vergüenza, porque no creemos que vamos a recuperar la plata". El caso de la mencionada joven no constituye una excepción, puesto que en las redes sociales comenzaron a surgir los testimonios de otros clientes estafados por el servicio de catering, como Luciana Fernández.

Ella detalló en su cuenta de Facebook que "el día sábado, 20 de julio, estábamos todos al tanto de los preparativos de la fiesta de 15 de mi prima, mis tías terminando de decorar el salón, mi prima maquillándose y peinándose para su noche soñada. Pero eran las 16 y este estafador, porque eso es lo que es, no aparecía".

Entonces "mi prima decide ir hasta su casa y se entera que desapareció el día viernes, agarró un bolso y se fue, nos dijeron, destruyendo así la ilusión de mí prima y mí tía". El llanto de la destinataria de la fiesta conmovió a cada uno de los invitados, quienes comenzaron a sacar de sus bolsillos el dinero que llevaban consigo, y bajo semejante accionar solidario la conmemoración continuó, así como la exigencia de que el acusado sea identificado e investigado por las autoridades judiciales pertinentes.