Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Una luz de esperanza tiene Adam de recuperar parte de su vista, y con el fin de que no se apague, busca ayuda para someterse a un tratamiento de células madre en China. El procedimiento es por demás costoso, inaccesible para los pocos recursos de la familia del menor, y en consecuencia se llevan a cabo diferentes iniciativas para recaudar el dinero necesario.

La lesión se produjo en su ojo derecho y a partir de ese momento debió atravesar cuatro intervenciones quirúrgicas.

A su vez, el pequeño implora que sus máximos ídolos, Lionel Messi y Carlos Tevez, se sumen a la cruzada solidaria, para cumplir su anhelo de recuperar la vista y volver a ser un niño. Una travesura culminó en un accidente que cambiaría la vida de Adam, en marzo de 2018. En aquella oportunidad, "mi hijo estaba jugando y recibió un dardo en el ojo, que le perforó el párpado, dañó su globo ocular y su nervio óptico", detalló Nancy, mamá del niño.

La lesión se produjo en su ojo derecho y a partir de ese momento debió atravesar cuatro intervenciones quirúrgicas. No obstante, el 5 de agosto pasado las autoridades médicas, que le brindaron asistencia informaron que no había nada más por hacer, sólo extirparle el ojo o colocarle una mascarilla estética.

Sin embargo, la notificación para nada conformó a la madre del joven, que acudió a otros especialistas y fue así que asomó una nueva posibilidad. Al respecto, la mujer reveló que "los doctores a los que consulté me reconocieron que Adam percibe luz, y esa luz es su única esperanza".

Por lo tanto, ante el nuevo panorama alentador que surgía en la agobiante lucha del chico, oriundo de la localidad bonaerense de Moreno, la principal opción para lograr una mejoría radicaba en una prótesis ocular. La misma implicaba una suma de 70.000 pesos y por ello, su círculo familiar comenzó a difundir la necesidad de ayuda en las redes sociales.

Por estas vías, la mamá del pequeño tomó cuenta de la existencia de un tratamiento experimental que comprende tres implantes con células madre en el Centro de Salud Gu, de Beijing. El procedimiento permitiría que el paciente recuperara el 30% de su visión en el ojo derecho, cuesta 50.000 dólares y ya le han otorgado turno para el 14 de marzo de 2020, razón por la cual se intensificaron los pedidos de ayuda de Nancy, así como las actividades solidarias, con el afán de alcanzar el dinero requerido.

En este sentido, la mujer precisó que "hacemos rifas, bingos y peñas solidarias, y además pedimos donaciones en la cuenta de Facebook Todos por Adam. Sé que el dinero es mucho pero estoy pidiendo que ayuden a mi hijo para que vuelva a ver. Esa luz que ve es una esperanza".

Una colaboración por la cual imploran en este tedioso camino, y la que puede materializarse llamando al 15-5405-8570. Por mínimo que sea el aporte, será de mucho valor para el niño, cuyos días son una carga para él, puesto que no puede estar expuesto a la luz solar y por ello "mi hijo es como un murciélago. No puede salir a jugar, ni ir a un cumpleaños, eso lo angustia mucho. Su vida es dentro de mi casa. Por eso yo quiero que vuelva a ser un nene normal, que pueda disfrutar. No podemos andar toda la vida protegiéndolo del sol, sometidos a un sinfín de cuidados".

Adam es fanático del fútbol, pasión por la que idolatra a Lionel Messi, y a Carlos Tevez, y a ellos les pide un nuevo motivo para sonreír, pero fuera de la cancha: la donación de sus camisetas y botines para subastarlas con el objetivo de viajar a China.