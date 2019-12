El 2020 llegará con un calendario recargado de días de descanso ya que en total habrá 19 feriados, de los cuales hay 12 inamovibles, cuatro trasladables y tres puentes, anunciados en octubre.

Además habrá 11 días no laborables, que solamente alcanzan a los empleados públicos y bancarios, mientras que para el sector privado dependerá de cada empresa. Al calendario de feriados habituales, se sumaron el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como fechas destinadas a promover la actividad turística.

A diferencia del 2019, el próximo año habrá más fines de semana largos, varios de los cuales fueron confirmados a través del Decreto 717/2019, publicado en octubre pasado en el Boletín Oficial.

Este documento, que lleva la firma del ex presidente Mauricio Macri, aclaró que se trata de feriados y no de “días no laborables”, por lo que tanto los organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a darles estos descansos a sus empleados o, caso contrario, liquidarlos según lo que establece la ley.

Feriados y días no laborables del 2020

El 2020 dará más oportunidades para las escapadas de fin de semana.

1 de enero (feriado): Año Nuevo

24 y 25 de febrero (feriados): Carnaval

23 de marzo (feriado): Feriado puente

24 de marzo (feriado): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (feriado): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

9 de abril (no laborable): Jueves Santo

10 de abril (feriado): Viernes Santo

9, 10, 15 y 16 de abril (no laborables): Pascuas Judías.

24 de abril (no laborable): Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

1 de mayo (feriado): Día del Trabajador

24 de mayo (no laborable): Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán

25 de mayo (feriado): Día de la Revolución de Mayo

15 de junio (feriado transferible): Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes

20 de junio (feriado): Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (feriado): Día de la Independencia

10 de julio (feriado): Feriado puente

31 de julio (no laborable): Fiesta del Sacrificio en la religión islámica

17 de agosto (feriado transferible): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de agosto (no laborable): Año Nuevo Islámico

19 y 20 de septiembre (no laborables): Año Nuevo Judío

28 de septiembre (no laborable): Día del Perdón en la religión judía

12 de octubre (feriado transferible): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre (feriado transferible): Día de la Soberanía Nacional

7 de diciembre: Feriado puente

8 de diciembre (feriado): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (feriado): Navidad