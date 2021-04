El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anticipó este domingo que si no bajan los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires las autoridades locales tendrán que hacer "algo", con lo que no descartó la aplicación de nuevas medidas de restricción a la circulación pública en el distrito.



"La Ciudad viene hace dos semanas con un número estabilizado muy alto de casos, 2600, 2700 de promedio, lo cual tiene implícito una buena noticia y otra de mucha alerta", explicó Quirós.



En declaraciones al canal La Nación Más, el funcionario aseguró que "la buena noticia" es que los casos de coronavirus "han dejado de crecer", pero, dijo, "la alerta es que si no bajan rápidamente, y se sostiene por mucho tiempo ese número tan alto de casos, cada vez se van ocupando más las camas de terapia intensiva".

"Ha cambiado la patente epidemiológica en la Ciudad. La curva tiene un cambio bien claro que se ha estabilizado, pero con estabilizarse no alcanza", afirmó Quirós, y destacó: " Si en estos días los casos bajan claramente, seguramente vamos a poder tener un escenario determinado".



En caso contrario, y en referencia a las últimas restricciones dispuestas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el Gobierno nacional, el funcionario advirtió: " Si ese grupo de medidas no alcanza para bajar estos casos amesetados, naturalmente vamos a tener que hacer algo".



El titular de la cartera sanitaria aclaró que esas eventuales medidas se tomarían " entendiendo siempre que tenemos los datos, la evidencia y la convicción de que la presencialidad en las escuelas es un lugar muy seguro y genera muy poco contagio, y en todo caso tenemos que discutir bajar la circulación pública".

"Si la curva de casos en la Ciudad no baja críticamente, no va a alcanzar, porque el número de camas de terapia, cada día que pasa, va aumentando", puntualizó Quirós.

Al respecto, el funcionario pidió " mirar" los datos de contagio " jurisdicción por jurisdicción", al advertir que si se observan los porcentajes nacionales " va a ser muy difícil entender lo que pasa en la Ciudad o en la ciudad de Córdoba, porque esta es una enfermedad muy regional".