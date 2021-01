Los padres de Fernando Báez Sosa , Graciela y Silvino se reunieron con el Presidente Alberto Fernández , quien les brindó apoyo y los acompañó en el pedido de Justicia para el joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers el 18 de enero del año pasado.

Silvino Crónica HD que la reunión "fue muy buena" y remarcó que están "muy conformes" de que Fernández esté comprometido con el pedido de justicia y acompañándolos en el dolor.

Este jueves, los padres de Fernando han publicado una carta escrita a mano por su hijo, en la cual expresaba los deseos y objetivos que se había propuesto cumplir en los próximos diez años , y que Silvino y Graciela habían encontrado tras revisar las pertenencias del joven.

"Nos emocionamos muchísimo con Silvino y no pusimos a llorar porque todos estos anhelos que dejaron escritos nunca llegarán. Todo quedó truncado en el camino" , expresó con inmenso dolor la madre de Fernando.

Ante la consulta sobre cómo pasaron este año sin su hijo, Graciela subrayó que " es muy difícil en el día a día" y afrimó que "parace que fue ayer cuando partió para irse con sus amigos". "Es muy difícil" , recalcó.

.

El dolor es uno de los sentimientos que Graciela sostuvo que permanecerá en ella para "toda la vida", ya que lo que le hieron a su hijo "no tiene marcha atrás". Asimismo, la mamá del chico lamentó que "nunca más" va a poder "abrazarlo, ni sacarle una foto".

"Quiero una condena ejemplar por mi hijo. La única Justicia es la (cadena) perpetua", exigió la mujer, quien rompió en llanto al recordar la cotidianidad que vivía junto a su hijo y expresó que extraña cuando cuando por las noches, antes de irse a dormir le decía "te amo mami".

Por su parte, Silvino remarcó que no tiene "palabras para los asesinos" de su hijo. "Creo que la justicia hablará por ellos y por nosotros también", aseveró el padre de Fernando, que dejó en claro que no le interesa tampoco hablar con los padres de los rugbiers porque no tienen "ganas, ni por qué hablar con ellos".

La reunión con Alberto Fernández

En tanto a la reunión que mantuvieron esta tarde con el presidente de la Nación, Silvino destacó que lo ve "muy bien", "fuerte en su trabajo" y celebró que se haya comprometido hablar con ellos. "Nos atendió como un padre más", aseguró.

Además, Silvino agregó que la conversación que tuvo con Fernández fue "un espaldarazo enorme" y sostuvo que sólo les queda "tener el apoyo también de la Justicia".

.

Este domingo, los padres de Fernado Báez Sosa realizarán un colecta que será de 10 a 19 horas en el Parque Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, con el objetivo de "conmemorar y honrar su memoria". Además, cumplirán los deseos de su hijo, quien según sus padres, quería siempre ayudar a la gente necesitada.

En ese sentido, Graciela afirmó que "es un bien que le hubiera gustado hacer" a Fernando, ya que él "siempre fue muy solidario".