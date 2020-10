El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó del acto de homenaje al ex mandatario Néstor Kirchner en el centro cultural homónimo, al cumplirse diez años de su fallecimiento, encabezado por el presidente Alberto Fernández y secundado por los gobernadores justicialistas de modo virtual.



“Después de Perón, Néstor fue el mejor presidente varón que tuvo la Argentina”, aseguró Fernando Espinoza en el marco de la actividad que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se proyectó un video alegórico y se emplazó la escultura del ex presidente argentino que había sido retirada de la sede de Unasur en Quito, que fue repatriada al país dos semanas atrás tras una solicitud del jefe de Estado argentino y fue restaurada con un baño de bronce en el taller de su autor, el escultor porteño Miguel Gerónimo Villalba.



“Un día muy emotivo para la gran mayoría del pueblo argentino, sin lugar a duda. Diez años de la muerte de Néstor, de su desaparición física, no es poco”, dijo el jefe comunal.



“Néstor es fuego, Néstor es militancia, Néstor es amor, Néstor es transformación”, ponderó el intendente a la salida del evento. “Transformó la argentina, desendeudó al país, generó nuevamente justicia social dándole dignidad al salario y a las jubilaciones. Todo eso fue y lo más importante: Néstor fue el hombre que logró que toda una nueva generación volviera a creer que a través de la participación y la militancia podíamos cambiar el rumbo de la Argentina nuevamente”, explicó.



“Además -agregó- se cumple un año del triunfo electoral histórico donde, después de 4 años del desastre y la noche neoliberal, otra vez los argentinos podemos volver a soñar en tener ese país que justamente soñaba Néstor: una Argentina para para todos y no para una élite o para la aristocracia, como como teníamos”