Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denunció las carencias de regulaciones del sector y dejó al descubierto las sumas de dinero sucio que transitaron durante años por los mayores bancos del mundo.

Según expone la investigación realizada por 108 medios de 88 diferentes países, "el lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos".

Estos archivos confidenciales, que se basan en miles de "reportes de actividad sospechosa" enviados por entidades financieras de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos, fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News.

Deutsche Bank, uno de las entidades financieras señaladas en el informe.

"Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardias bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación también señala en particular a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de "oligarcas, criminales y terroristas", incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.

HSBC, también en la mira.

Marcelo Tinelli, presente en el informe

El conductor Marcelo Tinelli figura en los polémicos archivos por usar entre el 2014 y el 2015 una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas manejada por un inversionista argentino para realizar transferencias de dinero no declarado a los Estados Unidos.

Marcelo Tinelli, vinculado a los "Panamá Papers recargado".

El documento "secreto" reveló que el actual presidente de San Lorenzo aparece como una de las 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo.

Una vocera de la figura televisiva ratificó que el dinero que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período estaba destinado al "pago de gastos personales" y que no fue declarado en su momento ante la AFIP "por discrepancias de interpretación".

A su vez, aclararon que las transferencias fueron incorporadas después al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.