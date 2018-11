Por Alicia Barrios

abarrios@cronica.com.ar

Más de 500 jóvenes de todo el mundo, convocados por la fundación pontificia Scholas Occurrentes y ORT mundial, llegaron a Buenos Aires donde celebraron sus jornadas durante cuatro días. A través de un video que se transmitió en pantalla gigante, los estudiantes de 30 ciudades que participaron en el evento ovacionaron las palabras del papa Francisco, quien destacó la identidad de las personas.

“La identidad necesita del encuentro con el otro y necesita del diálogo que se enriquece mutuamente”, señaló Jorge Bergoglio, al tiempo que les pidió a los jóvenes “ser siempre distintos y cada vez más ustedes mismos”. Se detuvo en la palabra identidad, a la cual definió como “que no es un término fácil, no se puede maquillar la identidad porque la vida no es un carnaval, es algo muy serio. Y un encuentro tiene que ser serio, con mucha alegría, pero serio desde el corazón”.

En tanto José Maria del Corral, presidente de Scholas, afirmó que “es posible una educación distinta. Sin paredes y el mundo no tiene paredes. El papa Francisco cree en el encuentro y ustedes lo hicieron posible”. La edad promedio de los jóvenes fue de 14 a 18 años provenientes de Brasil, Colombia, España, Haití, Israel, Italia, México, Mozambique, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica y la Argentina.

Es el primero realizado en el continente americano, luego de Roma en el 2016 y Jerusalén 2017. El modo en el que se comunican entre ellos, en la diversidad de idiomas es enternecedor. Gestual. Hablan con las miradas, abrazos, lágrimas, canciones. Se entienden en un lenguaje universal. El momento más duro es el de la despedida, en la que reclinados unos sobre los hombros de los otros, les cuesta separarse. Es un minuto que bien describen los españoles: ese estado de mañana zarpa el barco.

Después llegó el momento de la bendición del olivo por un rabino y un sacerdote. Y llegaron las palabras de cierre del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodriguez Larreta. Hubo hasta baile entre todos con mucha alegría, la distensión de la tarea cumplida. José María del Corral, de guardapolvo blanco, tuvo lo que se merece, el reconocimiento infinito de todos los estudiantes. Al maestro con cariño: se fue abrazado, besado y cargado de gratitud.