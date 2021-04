En el marco del fallo de la justicia porteña que estableció la no suspensión de la presencialidad en las escuelas, luego que el gobierno Nacional lo haya determinado como parte de la batería de medidas restrictivas impuestas en medio de la segunda ola que atraviesa el país, varias personalidades del mundo del espectáculo no tardaron en exponer su opinión en redes sociales. Tal fue el caso de las actrices Flor de la V y Florencia Peña quienes se manifestaron en contra la "presencialidad" en las aulas ante el aumento de contagios.

Por su parte, Flor Peña afirmó que ella no mandará a sus hijos al colegio para hacer su pequeño "aporte" en un contexto sanitario tan delicado.

Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, x que entiendo que estamos en un momento crítico y q la salud esta x encima de 10 días x zoom. Un pequeño aporte para q a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador. — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 19, 2021

"Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, porque entiendo que estamos en un momento crítico. Y la salud está por encima de 10 días de Zoom", afirmó en Twitter la mamá de Toto, Juan y Felipe.

Asimismo, remarcó que "mientras menos chicos vayan presencialmente a la escuela, habrá más camas y respiradores disponibles en los centros de salud para quienes lo necesiten. Claramente, remarcando que la asistencia presencial a clases aumentaría los contagios de covid".

"Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador", sentenció.

En la misma línea, se manifestó la mediática Flor de la V, quien estalló contra los padres que protestan contra la suspensión de la presencialidad y cuestionó su actitud.

En la publicación que compartió en Instagram, subió una foto de ella vestida de abanderada para una obra teatral, acompañada de un extenso texto. “Como todos saben, las declaraciones del presidente Alberto Fernández de la semana levantaron mucha polvareda. Hace días tengo el chat del cole explotado de mensajes. ¡Está todo el mundo sacado! Leyendo lo que la gente cuenta y observando la locura en las redes sociales, me llama la atención la cantidad de padres/madres que no son capaces de contener a sus hijos”, escribió la conductora.

“¿Ese no es nuestro trabajo? ¿Tratar de llevarles paz a ellos? De no pasarles nuestras angustias, dentro de nuestras posibilidades, ofrecerles calma y contención para aplacar su intranquilidad. Algunes están planificando sentadas y cantos del himno, abrazos a los colegios, y comparten memes de Sarmiento, que parece que pasó a ser tendencia”, siguió.

La actriz no se guardó nada y abogó además por la Educación Sexual Integral y el salario de los maestros. "Si tanto les preocupa la educación, ¿por qué nunca los vi con las cacerolas pidiendo un sueldo digno para les maestres?. Muchos salen y repiten como discos rayados que sin educación no hay futuro. Hoy les alarma porque es algo que los interpela. No se cuestionan eso hace años. Todos los días la injusticia y la desigualdad atraviesan a miles de niñes argentinos que no tienen acceso a la educación. En este caso, sí aplica esa frase”, apuntó.

No obstante, admitió que "las clases virtuales no son lo ideal" y reconoció la dificultad de muchos niños para acceder a la tecnología que les garantice clases virtuales.