Florencia Kirchner le dejó hoy un mensaje a su hija Helena en las redes sociales, donde expresó que la "extraña" y que "el mundo no es lugar adecuado para estar tan lejos", y lamentó que en un momento "no era buena para ella" y "ni siquiera podía ser" una "madre desastre". En la publicación, que acompañó con una foto suya junto a Helena, la hija de los ex mandatarios recordó que "el año pasado por largos periodos" no pudo verla, "y cuando venía tampoco podía estar tiempo completo", en referencia a las visitas que sus familiares le hacían en Cuba, donde cumple un tratamiento por su salud.



"Yo no era buena para ella. Atravesaba fuertes crisis y dolores físicos. Me vomitaba en los pijamas la impotencia y no sabía si era mejor mi ausencia o mi presencia rota. Esta foto es de cuando ya pudimos. De los días de saltar un poco la soga, de escuchar ocho mil veces la misma canción y escribir juntas su nombre: Helena", indicó Florencia Kirchner.



En esa línea, la hija de vicepresidenta prosiguió: "Juego mucho con la clasificación de mala madre, me divierte. Porque no me salen las trenzas, porque siempre le dije 'Ahora no, estoy escribiendo'. Y, porque soy media niña también, le escondo cosas para divertirme y también me reta cuando me subo con zapatillas al sillón".



"Pero lo que me pasó dista mucho de esa risa de madre desastre. Lo que me pasó es que ni siquiera podía ser desastre. Y aún así, con un poco de temor en los ojos, lo escribo: derecho a enfermarse, al tiempo necesario para curarse. Más hoy que nunca, que todo debe ser ya. Reloj capitalizado para apurarte en respirar", agregó.



En otro tramo, la hija de la ex mandatario añadió: "Decía una publicidad hace unos años: 'Mamá no se puede enfermar'. Porque mamá -antes de las crías, llamada mujer- deja de ser persona cuando es mamá. Es mamá, ya está, mamá. En teoría maduró, porque es mamá. En teoría es menos egoísta, porque es mamá. En teoría no se muere por estar sola, porque es mamá. En teoría se aburre en una fiesta, porque es mamá".



"Estamos militando por maternidades deseadas, sí ¿pero qué ocurre cuando una es madre? ¿Por qué tanto miedo da desmitificar lo que es una madre? Simple: porque nos juzgan de no querer a nuestros hijos", apuntó. En el cierre de su publicación en Instagram, Florencia Kirchner expresó: "Te extraño, H. El mundo no es lugar adecuado para estar tan lejos".



La hija de Néstor y Cristina Kirchner comenzó a hacer publicaciones en esa red social el 10 de febrero último, después de la última visita que le hizo su madre. Florencia Kirchner viajó a Cuba a mediados de marzo del año pasado para hacer un curso de guión cinematográfico, pero durante su estadía pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud en La Habana a raíz del trastorno por estrés postraumático.