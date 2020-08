Una mujer de 63 años, identificada con el nombre ficticio de Luciana, se transformó este martes en la última paciente recuperada de coronavirus en Formosa, donde se diagnosticaron 87 casos positivos de los cuales no queda ninguno activo, según informaron las autoridades provinciales.



"Recibí una atención increíble, realmente hay que destacar la calidez humana" de los médicos y profesionales de la salud, dijo la mujer a la prensa local en el momento en el que recibía el alta y era despedida con aplausos del hospital.

Según publicó este martes la agencia pública provincial de noticias de Formosa -Agenfor- la mujer que se transformó en el último caso de coronavirus de la provincia vino desde Perú, donde había ido a pasar las vacaciones, y tenía previsto el regreso a la Argentina para el 27 de marzo pasado.



"Lo mío fue una odisea", contó la paciente: "Tenía todo listo para regresar de Perú el 27 de marzo, pero al cerrarse las fronteras por la pandemia me quedé varada allá con un contingente de cerca de 2.000 personas".

La mujer estuvo internada en el hospital Evita de Formosa (Télam).

La mujer contó que recién pudo regresar a la Argentina el 24 de julio y "tras llegar a Buenos Aires, siguió la odisea hasta que mi hijo logró comunicarse con la Cancillería y, posteriormente, hacer los trámites para que pudiera ingresar a Formosa el 2 de agosto por la localidad de Mansilla y de allí a la Unidad de Pronta Atención a la Contingencia (UPAC) donde me realizaron el hisopado y me dio positivo".



La paciente destacó en ese contexto que desde que llegó a Mansilla-Formosa- tuvo acompañamiento para transitar la enfermedad: "Tuve una persona que me contuvo, luego en el hospital Evita desde los médicos, enfermeros, personal de limpieza, psicóloga, asistente social, todos estuvieron pendientes de mi recuperación".

" Formosa es el único lugar donde se están haciendo las cosas como corresponde", afirmó la mujer de 63 años y aseguró que tuvo contacto telefónico con una persona de Chaco que viajó "y me dijo que a él, cuando ingresó a su provincia, no le hicieron ningún hisopado sino únicamente controles de temperatura y nada más".

La mujer de 63 años, recibió el alta y fue despedida con aplausos del hospital Evita, de Formosa (Télam).

Con respecto a su alta dijo: "Fue muy emocionante porque todo el personal del hospital se ubicó en fila para despedirme y, realmente, me hicieron sentir como en casa. Jamás tuve miedo, Dios me fortaleció", expresó y agregó que el hospital Evita donde estuvo internada "es un centro moderno con todo el equipamiento necesario, donde la atención del personal de salud es increíble".

Por su parte el gobernador de Formosa, Gildo Insfran, aseguró que "este es un gran logro de nuestra política sanitaria", en un posteo publicado en la red social Facebook.



Además, el mandatario atribuyó el logro a que existe un "sistema de salud pública fortalecido y con su personal altamente capacitado y comprometido, al igual que el personal de seguridad y de todos los organismos provinciales y municipios que han mancomunado su esfuerzo con la comunidad formoseña para proteger la salud y la vida de todos".

Con el alta médica de la última paciente que permanecía internada por coronavirus, Formosa recupera el estatus libre de la enfermedad al no registrar ningún caso activo.