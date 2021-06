La campaña no es nueva, pero cada vez se suman más artistas argentinos. Los últimos en manifestarse fueron Abel Pintos y Soledad Pastorutti, quienes utilizaron el hashtag #FreePaulo en sus redes sociales para manifestar su apoyo al cantante Paulo Londra.

De esa forma, se sumaron a varios músicos y referentes del trap local como Duki, Lit Killah, FMK, Rusher King, Ecko y el productor Bizarrap que vienen apoyando a su colega y amigo cordobés, quien atraviesa un duro conflicto legal con sus productores que le impide retornar a los estudios de grabación y comercializar canciones.

.

Pintos subió una foto en su cuenta oficial de Instagram y escribió: "Aguante Paulo Londra. Déjenlo crear, editar y compartir música tranquilo". En poco más de tres horas, la publicación superó los 100.000 me gusta y los 3.600 comentarios.

"#FreePablo (sic) o como cada quien le quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra, y lo dejen hacer, editar y compartir música", agregó en su Twitter.

#FreePablo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música. — Abel Pintos (@AbelPintos) June 22, 2021

Por su parte, la Sole bancó al artista y reveló que atravesó una situación similar: “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él… Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”.

#FreePaulo !!! Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con el… viví algo parecido …menos grave quizás … pero se lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021

Mas tarde, luego de ver los primeros mensajes de apoyo, el propio Londra decidió manifestarse en su Instagram para expresar su gratitud.

Sobre un fondo negro, publicó una historia con una bandera argentina seguida de un corazón. Además, eligió para que se reproduzca junto a la imagen su canción titulada "Me tiene mal": "No quiero que nadie me quite lo mio", reza uno de los versos que se llegan a escuchar.

Paulo Londra vs Big Ligas

El problema entre Londra, de 23 años, y sus productores lleva varios años. Sin embargo, la situación explotó en mayo de 2020.

Fue en aquel momento que el cantante anunció su separación de Daniel Oviedo y de Cristian Kristo Salazar, más conocidos como Ovy on the Drums y Kristo, dueños de la productora Big Ligas.

A través de un comunicado, Londra afirmó que se alejaba luego de una "tortuosa desvinculación" y afirmaba, además, haber sido engañado e intimidado a la hora de firmar el contrato.

.

"Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras", escribió el trapero.

Esa disputa judicial con Big Ligas es lo que mantiene al cordobés sin poder publicar canciones. Homerun, su disco debut, tiene ya dos años y la última colaboración fue publicada en septiembre de 2019.

"Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker. Y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes", relató Londra.

.

"Nos hizo poner de espaldas y me dijo que firmara unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", lo acusó.

Un día más tarde, por iniciativa de los productores, se reunieron con los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg.

"Me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano", dijo el cordobés.

Un mes después reiteró sus acusaciones en Twitter: "La cosa es que te hiciste el amigo para cagar a alguien con talento y sin saber nada de contratos, pero bueno, la diferencia es que yo quiero ser alguien, vos tapás tu cara por vergüenza de lo qué hacés".

Un año antes, en agosto de 2019, había sacado su celebrado feat. con Ed Sheeran, que solo en Youtube ya tiene más de 50 millones de vistas. Y en noviembre actuó en el Hipódromo de Palermo ante 25 mil personas.

Desde entonces, por el conflicto judicial, está apartado de los escenarios y de los estudios de grabación. La situación se mantendría hasta 2025, si en la justicia no se revierten los términos del contrato firmado.

Fue en ese momento que comenzó a utilizarse el hashtag #FreePaulo, que cada día tiene más apoyo, y que fue utilizado por figuras por fuera de la música como el basquetbolista Facundo Campazzo.