El alimento de primera necesidad en la mesa de los argentinos, el pan, ahora compite en el rubro de los que más han aumentado. Los empresarios denuncian al gobierno y lo apuntan como el responsable de la caída de la industria, los despidos y las altas tarifas. Aun así, la Faipa (empresarios) no se olvidó del gremio que conduce Abel Frutos, quien accedió al dialogo con Crónica y no tuvo piedad para responder.

-Frutos, hace pocos días se habló sobre la clandestinidad en la actividad que Ud. representa. ¿El gremio conoce la situación que los empresarios denuncian?

-Le digo la verdad, me llamó la atención verlos en los medios y luego elaborar un documento con aristas en las que podemos coincidir y otras en las que, claramente, no. Me refiero puntualmente a la acusación de trabajo clandestino. Muchos de los empresarios que allí se encontraban presentes fueron denunciados en muchas oportunidades por la federación que conduzco ( Panaderos) por ser justamente los artífices del trabajo en negro en sus propias panaderías. Me dio vergüenza escucharlos. Quien le habla se sentó en una paritaria con dueños de panaderías de todo el país, en la que tuve que negociar salarios con personas que no les pagan a sus trabajadores cargas sociales, jubilación ni vacaciones, entre otras cosas. Entonces le reitero, fueron muy raras las declaraciones.

-Si los empresarios que convocaron denuncian irregularidades, ¿no debería haber estado allí para acompañar la situación de la actividad, como parte de la mesa?

-Sí, por supuesto. Siempre y cuando todos juntos tiremos para el mismo lado y busquemos el bienestar de los panaderos, con salarios dignos y trabajo registrado. Pero yo tampoco como vidrio, no me voy a sentar en una mesa con poca ética. No discuto clandestinidad con clandestinos. Digamos todas las verdades, no a medias, ¿Quién genera el trabajo no registrado, clandestino? ¿El gremio? ¡No!

-Ud. dijo que en algunos puntos coincide con los empresarios. ¿En cuáles?

-Las tarifas, por ejemplo. Es real que los altísimos aumentos que han sufrido los usuarios también han afectado a nuestra industria. Hay facturas de gas de hasta 50 mil pesos. Imposibles de pagar en comercios chicos. El empresario traslada ese incremento en el precio final del pan. Entonces hoy tiene un producto que sale 75 pesos como barato, ¿me entiende?

-Si usted dice que son ellos los que generan el empleo en negro, además de denunciar los altos aportes patronales y la imposibilidad de pagar las deudas impositivas, ¿por qué habrían de armar esta movida? ¿Es mediática?

-(Se ríe) Es una buena pregunta. No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Quizás esto les sirve para condicionar las paritarias.

-Pero el gremio en parte es responsable de que esto no se termine.

-El gremio es responsable de denunciar. Y lo hicimos en el ámbito que corresponde, ante el Ministerio de Producción y Trabajo. La no registración laboral, los costos de la materia prima y de la parte impositiva. Todo esto genera los despidos y falta de generación de trabajo legítimo.

-Hablando de despidos, la Faipa (empresarios panaderos) denunció más de 10 mil en todo el país. ¿Está al tanto?

-Por supuesto. De los despidos y la suspensiones. Por eso hicimos todo lo que teníamos que hacer como sindicato nacional. Tuvimos permanentes reuniones con el sector industrial en la CGT (Abel Frutos es secretario de Finanzas de la Casa Obrera), junto a todos los gremios involucrados. El 4 de octubre de 2018 movilizamos al Ministerio de Producción en una marcha multitudinaria, curioso que allí vi muchísimos empresarios enojados con la situación del país, como los textiles, metalúrgicos, calzado, alimentación, curtidores, vidrio, aunque no vi a los patrones panaderos que ahora hablan y que ni tampoco se solidarizaron con las medidas que fuimos adoptando. Nos juntamos con el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca varias veces, así como también con el actual, Dante Sica. A la CGERA (Confederación General de Empresas) la recibimos en nuestra casa en Azopardo (CGT), hasta llegamos a reunirnos con el Presidente de la Nación (Mauricio Macri) para intentar evitar el paro en junio. Y le agrego una duda que se me genera en este instante, los 10 mil puestos de trabajo que se perdieron según las cámaras, ¿estaban correctamente registrados según marca la ley? ¿A Ud. le parece que no hicimos nada por los trabajadores?

-Y entonces...

-Entonces... el gobierno tampoco ha demostrado la capacidad suficiente para modificar la actualidad. Hoy tenemos una inflación del 47.6%, así no hay economía que subsista. Allí, en la Casa Rosada está la verdadera solución para los trabajadores. No puedo decir que no nos han escuchado, pero sí puedo afirmar que no nos dieron soluciones.

-De la CGT, ¿qué tiene para decir? Se la ha criticado mucho por supuesta inacción.

-Los medios han apuntado mucho a la dirigencia sindical, quizás también porque algunos han cometido errores. Pero nuestra central ha hecho todo lo que tuvo que hacer. Paramos cuando creímos que no nos daban respuestas. Elaboramos reclamos, movilizamos, nos reunimos con los diferentes ministros en los momentos que era necesario, con senadores, diputados, no fue una CGT que se ha quedado quieta. Entiendo los reclamos de muchos de los sectores que decidieron abandonar la central, pero desde afuera es fácil opinar y criticar, no es un hecho menor que tengamos que defender la democracia. Yo reivindico el trabajo de los compañeros que llevan adelante los destinos de Azopardo 802, la única CGT.

-En el plano político, ¿cómo ve el panorama de cara a las elecciones?

-Lo veo difícil, el peronismo debe unirse, pero no a cualquier costo, hay sectores que le han hecho mucho daño al justicialismo, a la doctrina que nos dejó Perón, y particularmente yo no estoy de acuerdo con quienes han contribuido a que el país esté como está en la actualidad.

-¿Es optimista para este 2019?

-La verdad es que no puedo serlo, no tengo demasiadas expectativas. Pero sí tengo el deseo de un mundo mejor. Este es un año importante, de elecciones, tenemos que votar lo mejor, sin equivocaciones.