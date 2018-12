Una mujer fue a visitar la tumba de su padre en Rosario pero el cajón, el cuerpo y el mármol de la tumba "ya no estaban", por lo que reclamó "una respuesta" de las autoridades del cementerio, afirmó la damnificada.

"Fui al sector del cementerio La Piedad, donde descansan los restos de mi padre pero ya no estaba. Me quejé con las autoridades del lugar, pero dicen que no estaban al tanto de la situación y que no tienen información para determinar en qué momento se produjo el robo", dijo la mujer que prefirió no dar su nombre.

Además, precisó que "por problemas de salud" hacía "más de tres meses" que no visitaba a su padre, por lo que, dijo, "se hace aún más difícil precisar una fecha en la que alguien pudiera haberse llevado el cuerpo".

El cadáver que reclama la mujer es el de Ángel Pablo Roset, quien murió en 2013, a los 67 años.

"Estoy evaluando denunciar el caso a la justicia, quiero saber dónde está el cuerpo", se quejó la mujer en diálogo con esta agencia.