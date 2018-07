tenía 23 años e ingresó al Hospital Municipal de Marcos Paz, ubicado en esa localidad bonaerense, por un fuerte dolor abdominal, pero según denuncia su familia no fue atendido como corresponde y falleció.Su mamá,fue entrevistada desde la puerta del citado nosocomio y allí, ante las cámaras de Crónica HD, recordó la fatalidad.Cabe destacar que esta situación comenzó hace tres días cuando el joven llegó a la guardia solicitando atención por un dolor abdominal. Tras ser atendido, los médicos le indicaron tomar una medicación y volver a su casa.A pesar de está atención, el joven continuaba padeciendo dolores por lo que se apersonó nuevamente en el hospital, en reiteradas ocasiones ya que siempre, tras verlo lo mandaban de vuelta a su casa.Por su parte, Ana María indicó que "la pobre criatura vino desesperadamente a pedir auxilio, para tratarse de un dolor abdominal. Vino el viernes muy temprano, la primera vez, le dieron algo y le dijeron que no tome buscapina no ibuprofeno, que era un dolor intestinal y que no pasaba nada. Una descompostura común, y lo mandaron a mi casa".En tanto, señaló que: "Volvió a la tarde porque tenía muchos dolores, y muchos vomitos. Él pide un lavaje de estomago y se lo hicieron, e indicaron que tenía mucho ácido clorhídrico en el estomago. Ahí parece que hubo un poquito de calma, pero el sábado empeoró. Se manejó solo, porque tenía 23 años, y volvió a venir al hospital porque estaba doblado del dolor y le decían eso "Una vía, un suerito, dos horas y lo mandaban a mi casa. Que reposará, que se bañará y que era una descompostura común que se le iba a pasar"."Seguía empeorando, tomó un color verdoso amarillo, seguía con muchos vomitos y le aumentó la fiebre. Por eso el se bañaba a cada rato. El sábado fue el día fatal, lo queríamos traer y él decía que tenía que hacer reposo, hasta que lo convencimos. Temprano el domingo el hermano lo acompaña a la rastra porque él no quería venir porque estaba acobardado" recordó la madre de la víctima fatal.Luego añadió que: "El domingo empezó a tener taquicardia, respiraba muy mal. En el hospital le hacen poner una vía y lo dejan en un box. No hubo análisis. Entre que el hermano lo deja y llego yo, pasaron 10 minutos. Lo encontré en condiciones miserables. Viene la enfermera y me dice mamita, déjalo porque está en abstinencia. Tu hijo es drogadicto, déjalo".Además señaló que en ese momento, "tenía un color horrible, ya estaba, más muerto que vivo y me decía mamá que me hagan electroshock porque no siento lo órganos. No siento mi parte interna, estoy muerto en vida".