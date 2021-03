La cotización del dólar minorista avanzó 24 centavos este miércoles para cerrar a $ 96,30 en el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central. De esta forma, en lo que va de marzo la divisa estadounidense acumula un incremento de $ 1,20.



Con estos valores, el dólar solidario, es decir aquel que pueden comprar los individuos en los bancos tras sumarle el recargo del impuesto PAIS y el adelanto de Ganancias, se ubicó en $ 157.57.



El Banco Nación, por su parte, estableció su cotización al público en $ 95,50.



En tanto, en el mercado mayorista el dólar avanzó seis centavos para quedar en $ 90,72 por unidad. Los operadores de la plaza destacaron que dentro de la escasa actividad, la oferta privada mantuvo un leve predominio, permitiendo un saldo a favor de entre 10 y 20 millones para el BCRA por sus intervenciones de compra.

En tanto, el dólar paralelo terminó la jornada en $ 143, sin variantes con relación a la víspera. EL MEP bajó 1,6% para ubicarse en $ 143,13 al cierre del mercado de cambios, mientras que el tipo contado con liquidación subió 2,7 % hasta los $ 148,62, en el tramo final de la rueda bursátil.



El volumen operado fue el más bajo desde el 19 de enero. En el segmento de contado alcanzó los US$ 138,762 millones, en el de futuros del MAE se hicieron US$ 4 millones y en el mercado de futuros Rofex el monto negociado fue de US$ 165 millones.