“El empleado municipal sabe que trabajamos para ellos y logramos que nuestros pedidos sean escuchados, se cumplió íntegramente lo pactado en paritarias”, dijo Victorio Pirillo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales en Vicente López, tras anunciar el impacto de la segunda etapa del aumento de sueldos de dicho municipio y para luego hacer alusión a decisiones del gobernador bonaerense Axel Kicillof.



"En una Argentina donde el aumento paritario promedio provincial fue tan solo del 14% al básico y en otros lugares el 7%, nosotros hemos logrado un acuerdo salarial que le brindó a los trabajadores un aumento del 25% del sueldo básico de los empleados públicos que se hiciera extensivo también para los jubilados, efectivo en menos de 60 días y un incremento ’histórico’ del 100% en el valor de las horas extras” subrayó Pirillo.



A su vez, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López sostuvo: “La política del Sindicato es lograr siempre el mejor acuerdo posible y ponerse en el lugar de quienes salen todos los días a ponerle el pecho al trabajo, incluso, sorteando la adversidad que en estos momentos nos impone la pandemia”.



Por otro lado destacó su preocupación por los salarios del sector médico profesional de la salud y su malestar por no convocar la Provincia de Bs As a discutir paritaria con el gremio hermano de la CICOP, de esta inacción por parte de las autoridades provinciales también se ven perjudicados unos 2000 trabajadores que cumplen funciones frente a esta pandemia en los cuatro hospitales y las salas periféricas en el Municipio de Vicente López.



Asimismo argumentó que el 14 % de aumento salarial otorgado por la Provincia de Bs As “es una ofensa hacia el sector del trabajo que más que enaltecer, denigra la función de quien gobierna”.

Cabe destacar, que dentro del marco paritario en diálogo con el Intendente , Jorge Macri, este año, manifestó Victorio Pirillo, “los logros del Sindicato han sido muchos”: se sumó un bono de $9.000 a aquellos empleados que estén realizando tareas en el área de Salud, capacitaciones permanentes en el manejo de la pandemia, elementos de trabajo y protección personal, apoyo psicológico los siete días de la semana, la contratación del Hotel Ramada para aquellos que prefieren evitar contagiar a sus afectos, la rotación laboral de los equipos y los estudios serológicos quincenales para la detección de casos asintomáticos.

Además el acuerdo comprende lo siguiente: Mantención de todas las fuentes de trabajo. Médicos y profesionales de la salud encuadrados en la ley 10471, se ratificó el plus 20% sobre el aumento otorgado por la Prov. de Bs.As. Docentes, se ratificó el plus del 30 % y 40 % por sobre o por arriba el acuerdo salarial que otorgue la Prov. de Bs. As.



También se acordó continuar y ratificar los Pases a Planta Permanente, pases a la Carrera Profesional Hospitalaria, pago de SAMO/FORD, Régimen de Franqueros, reconocimiento de la enfermería como Profesión, días de Stress, insalubridades obtenidas, continuar con los ascensos de categorías y promociones y los plus de pago por área cerrada, entre otros.