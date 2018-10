Acá la voz del pueblo

Desde este lunes rige la tercera suba en el boleto de transporte público y por este motivo las cámaras dese acercaron hasta la estación de Constitución para preguntarle a los pasajeros como los afecta este nuevo incremento.Por ejemplo, un pasajero de la línea 100 aseguró que "me afecta mucho porque tomó tres transportes diarios, y hasta hoy cargaba $200 por semana, ahora no se cuanto será, pero bueno".Además, una mujer manifestó que "la verdad que hoy en día hay que maniobrar para poder viajar. Me cuesta pagar el aumento, es muy difícil".Luego, un joven aseguró que no puede creer que exista un nuevo aumento mientras recordó que pasará "de cargar $200 por semana a $300".