Organizaciones sociales se concentraron en las puertas de la Secretaría de Economía Social para exigirle a las autoridades de dicho ente, que "cumplan con los convenios firmados para el mejoramiento de los barrios populares", los cuales fueron firmados en 2018.

Los manifestantes pidieron por el "cumplimiento de lo firmado". (Jonatan Moreno/Crónica)

La zona del centro porteño se vió convulsionada por varios cortes y marchas, uno de ellos tuvo como protagonistas a las organizaciones Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y el Frente Darío Santillán, entre otros, que en la puerta del organismo gubernamental (ubicada sobre la calle 25 de mayo al 600), se manifestaron y acamparon para pedir por lo presuntamente firmado a nivel laboral.

La firma del convenio data del 2018. (Jonatan Moreno/Crónica)

Nicolás (referente del MTE) le comentó a Crónica que "vemos que desde las PASO en adelante el gobierno nacional ha bajado la persiana del estado, no sé si a la espera de otro resultado o a la espera de qué. Eso nos preocupa porque faltan tres meses para llegar a diciembre, pero lo que estamos haciendo en funcionamiento, Matías Kelly (secretario) está pisando expedientes y de convenios que habíamos firmado en 2018, uno va avanzando en la ejecución y rendiciones y en base a eso vienen los desembolso, y lo que está pasando es que lo vienen frenando y pisando, atrasa la ejecución de la obra y la compra de materialers, lo cual atrasa cobro y trabajo de miles de compañeros de todo el país".

Cabe destacar, que los manifestantes pedían que "los funcionarios de dicha cartera los reciban, ya que ellos trabajan en el mejoramiento de los barrios populares en todo el país y ven que las obras y materiales está paradas desde hace tiempo".

Otra de la referentes que estuvo en la marcha, Dina (del Frente Popular Darío Santillán) agregó con suma preocupación que "venimos a pedirle al secretario (en alusión a Matías Kelly) que nos atienda ya que tenemos convenios con el mejoramiento de barrios populares de todo el país desde 2018 y sin embargo, cortaron todo diálogo y no se puede avanzar con las obras en los barrios, no se está pudiendo garantizar el trabajo para los compañeros, entonces venimos para que nos den una respuesta y cumplan con lo firmado, porque esto no surge ahora tiene su tiempo. Ni quieren cumplir con lo pactado y nos siguen excluyendo del trabajo, y el poco trabajo que teníamos no está. Estamos trabajando en la colocación de cloacas en la villa 21-24 hace poco, y entre otros trabajos que hacemos en los barrios de todo el país, pero todo se encuentra parado".