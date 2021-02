Un nuevo temblor se produjo en la provincia de San Juan este domingo por la noche. Fue de 5 grados en la escala de Richter, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y de esta manera se convirtió en el más fuerte desde el terremoto del pasado 18 de enero.

Pasada las 20 horas y con epicentro en la misma zona del terremoto ocurrido el 18 de enero pasado, el sismo interrumpió con la jornada dominguera de los sanjuaninos. Se percibió también en Mendoza, informó el INPRES.

El sismo en San Juan fue de 5 grados en la escala de Richter. (INPRES)

Según detalló el organismo, el temblor se registró a las a las 20:20 y su epicentro estuvo localizado 51 km al Suroeste de San Juan; 121 km al Norte de Mendoza y 52 km al Este de la localidad sanjuanina de Barreal. En tanto, la profundidad del sismo fue de 11 kilómetros.

.

“Ha sido un un temblor, no llega a las características de terremoto, de 5 grados a las 20.20. El epicentro fue en el mismo lugar donde fue el terremoto de hace dos semanas atrás, en el departamento de Sarmiento, pero 1.4 menos. No hay daño material ni gente accidentada. No se descarta que haya sido una subréplica del terremoto del 18 de enero”, informó a crónica.com.ar Ernesto Simón, periodista de la provincia de San Juan.

En la Ciudad de Mendoza el temblor fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.