Momentos de suma tensión se vivieron en un edificio del barrio porteño de Balvanera, donde una explosión presuntamente causada por un escape de gas, dejó el saldo de cuatro personas heridas, una de ellas en estado de gravedad por las quemaduras recibidas.

El edificio del siniestro.

El siniestro tuvo lugar a las 3.30 del lunes, cuando un presunto escape de gas hizo que estallara un departamento del tercer piso de un inmueble ubicado en la calle Matheu al 300, como resultado del mismo varias paredes cayeron y la mayoría de los vidrios estallaron por los aires.



Restos que volaron hasta el suelo.

Los heridos del hecho fueron el único morador de la vivienda, un hombre que estaba haciendo refacciones en el departamento y quien sufrió varias quemaduras y politraumatismos, y fue derivado de urgencia al hospital Ramos Mejía. En tanto, otra mujer y un hombre de otros pisos sufrieron golpes al igual que un taxista que estaba enfrente del inmueble durmiendo adentro de su unidad, quien del impacto se despertó conmocionado y envuelto en vidrios.

El rastro del fuego luego de la explosión.



Federico, uno de los propietarios de los departamentos del edificio, le comentó a Crónica que "pasadas las tres hubo una fuerte explosión en el edificio y me desperté con los vidrios encima, cuando salgo al pasillo vi varias puertas destrozadas y los bomberos que tuvieron que tirar otras abajo para poder trabajar. Si bien no hubo un incendio adentro, se pudo ver algunas llamaradas por la explosión la cual se cree que pasó por un escape de gas. Sabemos que había un señor ahí que fue llevado al hospital Ramos Mejía y no sabemos cómo se encuentra, además de una señora que también fue llevada al mismo lugar".

Federico contó el mal momento que vivió.

Lo cierto, es que varias ambulancias del SAME, efectivos policiales y del Equipo de Emergencia de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad (GER), se hicieron presente en la escena del hecho para controlar la situación. En tanto y tras las respectivas pericias, se confirmó que no hay peligro de derrumbe con lo cual los moradores pudieron volver a sus viviendas, aunque por varias horas el suministro de gas estuvo cortado por las reparaciones pertinentes.