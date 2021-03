Funcionarios y dirigentes políticos, sindicales y sociales recordaron hoy en las redes sociales el 45 aniversario del golpe cívico militar, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y destacaron la trayectoria de las organizaciones de derechos humanos.



"Hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de Argentina. Honro a las víctimas en mi memoria. Abrazo con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Pido castigo para quienes causaron semejante daño", escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

Con las etiquetas #NuncaMás, #PlantamosMemoria, #MemoriaVerdadYJusticia y #Son30Mil, las publicaciones de conmemoración por el 24 de marzo se multiplicaron esta mañana en las redes sociales.

En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó esta tarde en un acto en la localidad bonaerense de Las Flores para formalizar la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la exBrigada de Investigaciones del lugar, en el marco del Día Nacional Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"Hoy, a 45 años del golpe cívico militar, vamos a estar en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad. Como estamos en pandemia, ya saben... lo van a poder seguir por redes", publicó esta mañana la expresidenta a través de la red social Twitter.

También, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que "Defender el Estado de Derecho con la militancia, con la palabra, con las acciones y con el alma. Cada día y siempre.#NuncaMásMemoria, Verdad y Justicia".



También, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, recordó -en Twitter- que "este 24 de marzo plantamos memoria, sembramos futuro", en referencia a la iniciativa de los organismos de derechos humanos de plantar árboles, y sostuvo que "Memoria, Verdad y Justicia es patrimonio de un pueblo entero".



"Por eso, después de 4 años en que algunos miraron para otro lado, el Estado volvió a querellar activamente en causas de lesa humanidad", señalaron en la publicación.

Desde el sindicalismo, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, afirmó en Twitter que "miles de trabajadores fueron desaparecidos y detenidos en la última dictadura" y añadió: "Nuestra respuesta es seguir luchando y organizándonos por los que no están y por los derechos que aún nos faltan conquistar. Sin memoria, Verdad y Justicia no se puede construir una Argentina mejor".



Los ministros del Gabinete nacional también se sumaron a la conmemoración: el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que "cada 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso por #MemoriaVerdadYJusticia. Democracia para siempre. #NuncaMas".



Por su parte, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, escribió: "Este 24 de marzo #plantamosmemoria para que la historia no se repita y para que los nietos que aún faltan vuelvan a casa. La verdad, la memoria y la justicia no serán #NuncaMás olvidadas".



"Este 24 de marzo, nos sumamos a la campaña #PlantamosMemoria en los Centros de Referencia, CICs, espacios de primera infancia, polos productivos y huertas de todo el país", escribió el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo en la red social.

En esa misma línea, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recordó que durante el año pasado ese organismo se presentó como querellante en mayor cantidad de causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, cuando "prácticamente se pararon".



Además, Pietragalla Corti bregó porque los procesos avancen y tengan sentencia: "No queremos impunidad biológica. Gran parte de los acusados y de los testigos son muy longevos. Nosotros queremos la mayor cantidad de condenados o absueltos posibles, pero que no haya impunidad", en declaraciones formuladas a radio AM750.



También, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez aseguró que "tenemos la responsabilidad de transmitir lo que pasó para que nunca más suceda", al encabezar esta mañana un acto por el Día Nacional de la Memoria en el centro de la ciudad capital.



Asimismo, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recordó: "A 45 años del último Golpe de Estado, reafirmemos nuestro compromiso con la institucionalidad, la libertad y la vida para que nunca más peligre la democracia"