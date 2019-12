El joven salteño de 22 años que el miércoles se convirtió en millonario luego de ganar el premio de 84 millones de pesos que sorteaba el Quini 6 contó emocionado: “Es inexplicable el sentimiento después de darle tanta pelea a la vida”. “No había mirado la boleta, la dejé y me fui al centro, me llama mi mamá y me dice ¡vení a ver porque lo veo y no lo creo! Cuando fui no lo podía creer, no caigo”, dijo el vecino de Las Lajitas, quien prefirió no dar su nombre por seguridad.

Luego se fue directo a la agencia de “doña Chela”, donde confirmó la noticia.“No sé si va cambiar mucho porque uno tiene que seguir haciendo lo que le gusta (...) Uno no se tiene que olvidar nunca cómo es su vida y seguir con la misma rutina, con la misma vida, seguir trabajando y pelearla día a día”, afirmó el nuevo millonario.

“No tengo más palabras que de agradecimiento a tantos que estuvieron en las malas que hoy son parte también de lo bueno”, expresó el salteño en diálogo con la radio local Contacto.