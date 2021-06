Este jueves por la noche fue muy especial para Gastón Dalmau, es que tras meses de trabajo, el actor ganó MasterChef Celebrity Argentina 2. Fue una reñida final contra Georgina Barbarossa, con grandes devoluciones del jurado para ambos, pero finalmente el ex Casi Ángeles se alzó con el trofeo y el premio de $1.200.000.

Tras la emisión, decidió usar sus redes sociales para compartir fotos de la premiación y para agradecer a quienes lo ayudaron en su carrera frente a las cocinas. “No me alcanzan las palabras para agradecer a cada una de las personas que me ayudó y acompañó en estos 5 intensos e increíbles meses, un esfuerzo y logro en equipo”, empezó.

Además, dedicó su premio a todos los que participaron en el formato. “Esto es para y por toda esa gente, el equipo, jurados, conductor, compañeros, que hicieron este maravilloso programa, esta competencia sana que tanto se necesita en nuestra tv”, aseguró.

También se acordó de sus seguidores que gala a gala le dieron su apoyo a través de las redes. “Gracias infinitas a ustedes, los que me están leyendo, me apoyaron y confiaron en mí, en momentos que me caí, frustré, que no daba más, ustedes que con cada palabra, mensaje de aliento, hicieron que siguiera y pudiera!”.

Finalmente, arrobó a la producción y al jurado por los retos y las lecciones. “Gracias me queda corto, pero no puedo expresar con otra palabra lo que realmente siento en este momento. Ya gané cuando superé mi frustración, cuando pude mostrarme como soy, ya gané con la gente que conocí, todo lo que aprendí y disfruté y sobre todo gané con el amor de toda la gente que me llevo. Ese es el mejor premio!. Familia y amigos, sin ustedes nada sería fácil y mi vida no sería la misma. Hoy soy el ganador!”, sentenció.