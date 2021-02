Esta institución, que preside Gastón Frutos -quien heredó el cargo tras la muerte de su padre-, está en la mira por supuestas manejos irregulares de fondos y distintos delitos de acción pública que afectan a los trabajadores panaderos.



Uno de los que denunció las políticas que lleva adelante Gastón Frutos es el secretario General del Sindicato de Obreros Panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz, que desde 2018 viene "batallando" contra las "mafias" de Fauppa liderada por la familia Frutos, según denuncia.



"Hay que dignificar a los trabajadores, que lamentablemente vienen abandonados", lamentó Ruiz, quien aspira, en unas próximas elecciones, a darle la pelea a Frutos para también ayudar "a volver a levantar a la industria, que está pasando momentos muy difíciles".



Sobre la gestión de Frutos, Ruiz aseguró que es "pésima", y en ese sentido detalló que el 60% de los trabajadores del sector no está registrado.



"Eso se debe a la falta de capacidad de los dirigentes que tenemos en las bases, que no son dirigentes, ¿por qué?-se preguntó-, porque esto es lo que hizo Abel Frutos conjuntamente con su familia, con la señora Patricia Alonso y su hijo Gastón Frutos, metió gente que no tiene nada que ver con la organización en distintos lugares y distintas filiales, y entonces, al no conocer el derecho y al no conocer la actividad, no saben de qué manera defenderlo", describió Ruiz.



Y añadió: "Ellos no estuvieron jamás detrás de un mostrador para saber realmente la necesidad de un trabajador panadero".



A su vez, criticó que ahora la Fauppa se maneje "como una herencia familiar", situación que genera molestia en el sector panadero.



"El hijo cree que es una herencia, de hecho, Abel le hizo creer eso a Gastón Frutos, porque en distintos lugares dentro de la Fauppa ha puesto en cargos importantes a la mujer, a los hijos, a la hija, a la nuera, el yerno, en fin, ha puesto a la familia completa", denunció.



Del mismo modo, alegó que Gastón Frutos maneja la Fauppa "a criterio de él los fondos de la organización", ya que "él cree que esos fondos son una herencia personal".

Trabajadores sin servicio

Por otro lado, cientos de trabajadores denuncian -con temor a represalias- a Gastón Frutos y aseguraron a este medio que desde el inicio de la pandemia (en marzo del 2020) no cuentan con ningún tipo de servicio, y que se sienten "abandonados" por la organización que debe velar por sus derechos.



"Tienen las puertas cerradas desde que empezó la pandemia, no escuchan a los trabajadores, estamos totalmente desprotegidos y ahora dejaron de pagar la obra social", denunciaron.