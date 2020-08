A través de las redes sociales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, informó que dio positivo de coronavirus. "Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!", publicó el mandatario provincial.

Por la mañana se supo que el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, fue diagnosticado también como caso positivo de coronavirus por lo que quedó en aislamiento estricto, según lo informaron fuentes gubernamentales.

.

El presidente Alberto Fernández había señalado más temprano desde Olivos lo ocurrido en los últimos días en Jujuy, provincia a la que consideró como un caso paradigmático “porque era una provincia que estuvo más de 100 días sin casos”. De hecho, cuatro departamentos de Jujuy continuarán la cuarentena estricta.

De esta manera, la provincia registra un total de 4.238 casos de coronavirus de los cuales 3.116 fueron recuperados, al tiempo que se lamentaron más de un centenar de fallecimientos desde que inicio la pandemia.