A sólo 72 horas que se cumpla un mes del fallecimiento de Diego Armando Maradona en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, Gianinna y Dalma siguen siendo noticia pero por los conflictos familiares que se potenciaron con el comienzo de la división de bienes entre los herederos de Plusa.

Si bien ambas recibieron innumetables muestras de afecto desde todas partes del mundo, hubo usuarios en las redes sociales, que a través del anonimato, les hicieron hirientes por no estar de acuerdo en cómo se comportaron en los últimos días de vida de Diego y posteriormente.

Dalma siempre fue la contestaria y la que fue "frente" con cada una de las cosas que le molestaba y cada una de las cosas que pasaban en los medios y le parecían injustas, mientras que la mamá de Benjamín, hijo que tuvo con Sergio Kun Agüero, siempre fue más sentimental y de guardarse lo que le pasaba.

Teniendo en cuenta todas estas situaciones y la llegada de las fiestas, la joven decidió cerrar su cuenta personal en la rede social Instagram y a través de Twitter, explicó el verdadero motivo que la llevó a hacerlo.

El cierre del IG de Gianinna Maradona (Gentileza: Chusmeteando)

"Cerré IG xq las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that!", plasmó en Twitter.

Minutos antes de anunciar el cierre de su IG, a hija de Claudia Villafañe hizo otro descargo en esa misma red social. "Amo que dicen que estoy en campos de Roca y estoy en mi casa. Periodismo serio!", escribió.

El lugar al que hace referencia es el country donde residía su padre en Brandsen, justo donde quedó estacionado uno de los autos de alta gama que tenía el campeón del mundial 86, un BMW M4 coupé que el ex entrenador de Gimnasia usaba para llegar a los entrenamientos.

Ayer se inició la entrega de bienes de la colección de lujo de su padre, que incluye siete vehículos y una moto que fueron llevados en grúas hasta la puerta del estudio de Sebastián Baglietto, administrador de la herencia.