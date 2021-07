Fue a través de su cuenta de Instagram que Gianinna Maradona confirmó su romance con el ex futbolista y músico Daniel Osvaldo, y hoy vuelve a lucir su relación con sus más de 1 millón de seguidores.

A fines de junio, la hija de Diego Maradona blanqueó la situación con una romántica historia, en la que escribió: “Buscando mis mil horas. Mis mil mambos. Firme ahí. Aunque no te dejé posar, sos mi modelo personal. Te amo, @daniosvaldobv”.

La pareja se volvió a declarar en redes sociales. ( Instagram: @giamaradona)

La revelación siguió a los rumores sobre una evolución en la amistad que ambos comparten hace algunos años. Un dato de los vecinos de Banfield, donde el italiano-argentino pasó el principio de la cuarentena, fue lo que llamó la atención del público: la hija del Diez fue a visitar la casa de Osvaldo en más de una ocación.

Tras la revelación del romance la pareja llegó a titulares por un rumor de infidelidad producto de crípticos mensajes en las historias de Osvaldo, pero el músico demostró sus intenciones con un espectacular regalo a su novia: un cuadro con la cara de Diego Maradona que salió 1800 dólares.

.

Gianinna volvió a reafirmar el buen momento que ambos comparten utilizando nuevamente sus redes. En lo que es la primera foto romántica de la pareja, donde se ve a los enamorados acurrucados lado a lado, Maradona escribió "Te amo mucho" en inglés y etiquetó a su novio.

Osvaldo le devolvió el cariñoso gesto desde su propia cuenta, reposteando la historia con un "Yo también", también en inglés.

La acusación de Elena Braccini, ex pareja de Osvaldo

La pareja recibió apoyo tras su publicación, pero también le cayeron críticas. En particular fue Elena Braccini, la madre de las dos hijas de Osvaldo, quien tuvo algo que decir cuando trascendió la noticia del caro regalo que el italiano le dedicó a Maradona. Braccini denunció públicamente a su ex pareja por no pagar la cuota alimentaria para sus hijas desde hace cuatro años:

La pareja tuvo dos hijas antes de su separación.

“Yo siento que Daniel se aprovecha de la debilidad de las mujeres. Hace siempre lo mismo. Conmigo al principio fue especial, el príncipe azul… y dije: ‘Si es tan bueno con los hijos de mis amigas va a ser un buen padre’. Al principio es así y después es como saben todos, porque no soy la única. La primera fue Ana Oertlinger, después yo, luego Jimena Barón…”, expresó Braccini. Sobre Gianinna, la italiana solo expresó preocupación:

“Me da pena. Yo creo que ella está en un momento muy difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó, estamos muy tristes porque en Italia admiramos y siempre seguimos a Diego. Hablé con Maradona por teléfono tres veces cuando estaba en Roma y para nosotros es un ídolo. Me da tristeza y pena porque creo que se fue a meter en una historia que le va a hacer muy mal. No entiendo por qué. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente. No entiendo cómo no piensa”, concluyó.