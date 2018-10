Un tribunal de la localidad rionegrina de Cipolletti, presidido por el juez Julio Sueldo, decidió llevar a juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por no haberle practicado un aborto a una joven que quedó embarazada luego de una violación.



En dialogo con Télam, la legisladora rionegrina Marta Milesi, quien había realizado la denuncia contra el médico, dijo que "la decisión del juez fue contundente: va a juicio porque se lo está acusando de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no cumplió con una ley de ampliación de derechos".



"Es un avance, porque pasar a juicio sienta un precedente de que no se puede mirar para el costado, que tiene que desaparecer el modelo médico hegemónico, que hay que respetar la decisión de la víctima", destacó Milesi.



En tanto, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, sostuvo que "el acusado privó a una ciudadana de esta provincia de un derecho -acceder a un aborto no punible- y por eso está siendo juzgado".



"Con su accionar, el médico habría incumplido con lo normado por la ley provincial 4.796 y el decreto provincial 182/2016, entre otras normativas que regulan el derecho de las víctimas de abusos sexuales que resultaran embarazadas producto de la violación a acceder a la interrupción legal de su embarazo, y su no acatamiento encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público", destacaron los fiscales ante el juez Sueldo.



En abril de 2017, la joven llegó al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti tras haber ingerido Misoprostol para realizarse un aborto, y el ginecólogo Rodríguez Lastra le suministró otra medicación para interrumpir el proceso.