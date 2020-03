El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que pensó que el coronavirus iba a llegar al país "un poco más tarde", aunque consideró que la enfermedad no fue subestimada. “Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, no creía que iba a llegar en verano, nos sorprendió”, afirmó el ministro de Salud en una entrevista televisiva.

El funcionario rechazó que haya habido una subestimación del Covid-19, que registra 17 casos en el país, uno de ellos fatal: “Hicimos todo lo que había que hacer. Nos sorprendió a todos. En este aspecto todas las medidas que estamos tomando tiene que ver con la evolución. No lo subestimamos, yo pensé que iba a llegar un poco más tarde. Aceleramos las vacunas con la gripe para que no se junten las dos enfermedades", agregó.

El Ministerio de Salud informó en su reporte diario cinco nuevos casos de coronavirus en el país, con lo cual suman hasta hoy 17, uno de los cuales fatal, el de un hombre de 64 años que murió el sábado pasado en el Hospital Argerich, del barrio porteño de La Boca. González García agregó que “hay cuarenta personas en control" por un posible contacto con el paciente fallecido, aunque con más posibilidades de cercanía “unas dieciséis”.

El ministro de Salud dijo que el Presidente Alberto Fernández "está todo el día informado" sobre la evolución del coronavirus y que no se prevé "un mensaje de su parte". González García añadió que los pacientes que están aislados y en tratamiento se encuentran "todos en buen estado" y se controla a todos los contactos que tuvieron los infectados "fuertemente" en cada jurisdicción.