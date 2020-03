El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo este martes que "son 16" los casos confirmados de pacientes con coronavirus, destacó que "no hay ningún caso de circulación local" y todos los que tienen la enfermedad "viajaron a zonas donde está el virus".



"Son 16. No hay ningún caso de circulación local. Todos los casos que tenemos son de quienes viajaron o de contacto directo. No hay contactos comunitarios por el momento", expresó el funcionario provincial.



“Lo que entendemos que está sucediendo a nivel mundial es una pandemia, esto quiere decir que hay un virus del cual la población no tiene anticuerpos, no tiene defensas y hay alta transitabilidad, entonces toda la población es susceptible y muy probablemente vaya a estar en contacto con el virus", aseveró.



Kreplak sostuvo que "es un virus que tiene una tasa de complicaciones no muy alta, pero como tiene una capacidad masiva de contagio es muy común y probable que haya una enorme cantidad de casos sobre todo en las poblaciones de riesgo que puedan acudir a los servicios de salud en simultáneo".



"Y lo que se vio en los países del hemisferio norte, la ventaja que tenemos por estar un poco demorados por la pandemia es que produce un colapso del sistema sanitario cuando muchas personas en simultáneo tienen que ir a atenderse", expresó el viceministro en declaraciones a radio La Red.



Precisó que "la estrategia que se adopta en la Argentina es intentar aplanar la curva, que es la incidencia, que la velocidad de aparición de casos no sea tan rápida y que esto se distribuya más a lo largo del tiempo, en simultáneo mientras intentamos aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud".



Al hablar sobre respiradores en el sistema sanitario provincial, afirmó que “en la provincia de Buenos Aires tenemos mil en el sector público y en el sector privado otro tanto".



"De ellos son muchos dedicados a niños, terapias intensivas pediátricas, y previendo que este virus no afecta gravemente a los niños, muy probablemente la bronquiolitis circule igual no vamos a sacarle camas a los chicos en invierno", añadió.



"Estamos haciendo una compra masiva de respiradores y de camas de terapia intensiva, todo lo que se necesita para tener una cama de terapia intensiva en condiciones. Estamos haciendo una compra masiva para duplicar la capacidad de respuesta del sistema de salud de la provincia", concluyó.

La palabra del Gobernador

Por su parte, Axel Kicillof habló en exclusica con Crónica HD y pidió a la población que respete el aislamiento para "evitar propagar el contagio" de coronavirus y exhortó a los bonaerenses a ser "responsables" porque "no están de vacaciones".



En esta línea, el mandatario opinó que "la clave es actuar coordinadamente con la Nación y las demás jurisdicciones y hacerlo con seriedad y responsabilidad: no pasarse, pero tampoco quedarse corto".



Luego, Kicillof mencionó que "el 12 de marzo declaramos la emergencia y, desde entonces, tomamos medidas coordinadas con el Gobierno nacional para limitar espectáculos públicos, bares, locales bailables, suspensión del público en el fútbol y de clases, además de las licencias, todas determinaciones que se están cumpliendo".



El mandatario planteó que la Gobernación realizó "recomendaciones relacionadas al distanciamiento social y a tomar recaudos para evitar la cadena de contagio".



"Hoy en José C. Paz se puso en marcha el primer Centro de Emergencia para la pandemia de coronavrus, agregando camas y capacidad de atención", destacó el gobernador tras resaltar que "hay que prepararse para algo que todavía no se conoce mucho, un enemigo invisible".



Kicillof explicó que se trabaja en "tomar medidas de prevención para evitar contagios y lograr que las internaciones avancen lo más lentamente posible".



"Decretamos la emergencia sanitaria, lo que permite reasignar partidas para acelerar obras. Tenemos 730 camas de terapia intensiva, pero hay una ocupación natural de otras enfermedades. El sistema está en su capacidad habitual, debemos generar nuevas instalaciones, material humano y camas", apuntó.



El mandatario aseguró que "se emplea todos los recursos y capacidades del Estado para dar respuesta; la suspensión de clases y licencias son para que los contagios no se precipiten de una forma que desborden las internaciones".



"Pedimos a la población que sea responsable, no están de vacaciones", dijo respecto de quienes tengan intención de partir hacia destinos turísticos.



En ese sentido, mencionó que "cuando se dieron las licencias, esperábamos que la gente se quede en la casa, pero si se van de vacaciones no sirve; el sálvese quien pueda nos conduce a los peores lugares".



"Hay un fin de semana largo y vamos a tomar medidas conjuntas con los intendentes porque no esperábamos que la gente se vaya de vacaciones", remarcó ante los micrófonos de la histórica ciudad.



El gobernador pidió a la sociedad "tomar decisiones solidarias, teniendo en cuenta al otro" y recomendó el lavado de manos, guardar distancia y cambiar conductas.



Agregó que "hay actividades necesarias: no se puede cerrar industrias que producen alimentos o insumos médicos; hay que tener seriedad e ir pensando, no actuar intempestivamente".



El gobierno bonerense autorizó en esta jornada mediante una resolución a que estatales mayores de 60 años, embarazadas, portadores de enfermedades consideradas de riesgo y progenitores con hijos en edad escolar no asistan a sus lugares de trabajo "quedando habilitados a llevar a cabo las tareas desde sus hogares, cuando eso fuera posible".



"Hay cosas que se pueden hacer desde la casa como el trabajo burocrático, pero no por eso se paraliza el Estado", añadió.



"Hay muchos chicos que comen en las escuelas por lo que necesitamos mantener el servicio", destacó y, en ese sentido, agradeció a los maestros y auxiliares "por el gran trabajo que realizan en las escuelas".



Kicillof evaluó que "este momento nos pone a prueba a todos y tenemos que estar a la altura, trasmitir calma y actuar con responsabilidad; la solidaridad siempre es una respuesta".