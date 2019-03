El Gobierno destinará 4.500 millones de pesos en subsidios para acotar el aumento de la tarifa de gas del 29 por ciento prevista para este semestre al postergar hasta diciembre el pago de los consumos en los meses de invierno, informó este jueves la Secretaría de Energía.



El nuevo cuadro tarifario prevé una suba del 10% en abril y 9,1% en mayo y desde junio los consumidores recibirán por cuatro meses, los de mayor consumo, un diferimiento del pago hasta diciembre que implicará un descuento temporario del total del aumento contemplado para este semestre.



Con este esquema, entre junio y septiembre la factura llegará a los hogares con un descuento del 22 por ciento sobre el total, lo que compensa el aumento establecido en los nuevos cuadros tarifarios durante el período invernal.

Esa diferencia se pagará a partir de diciembre, cuando los consumos son menores, lo que permitirá un aplanamiento de las facturas y una mayor previsibilidad para los hogares a la hora de afrontar sus gastos, señalaron voceros de la Secretaría de Energía.



El Estado se hará cargo de los intereses por ese diferimiento estacional y desde junio se comenzará a facturar el consumo de manera mensual, en vez de bimestral.



Sobre el total de 4.500 millones de pesos que se destinarán en subsidios para aplanar la tarifa, 2.000 corresponden a una compensación a las gasíferas por la postergación del aumento y los restantes 2.500 son intereses.

En los hogares vulnerables continuará el beneficio de la tarifa social de gas, que representa más de un 35% de descuento en las facturas, en tanto que para las entidades de bien público el descuento será del 30% en la boleta de gas de todo el año.



Para poder acceder a este beneficio, las entidades de bien público definidas por la ley 27.218 deben inscribirse en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc) y en la Secretaría de Culto.



Las 7.000 organizaciones solicitantes del beneficio comenzarán a recibir el subsidio del 30%, aunque un relevamiento de Cenoc y la Secretaría de Culto indica que existe un potencial de 28.000 beneficiarios.



En el actual esquema tarifario el Gobierno reconoció un precio de US$ 4,70 por millón de BTU (unidad de energía), surgido del promedio entre la reciente subasta del Mercado Electrónico de Gas (Megsa) más los contratos privados firmados por empresas que compraron gas por un volumen aproximado del 70%.



"Este valor a boca de pozo continuará durante el próximo semestre y es bastante más bajo del previsto por anteriores gestiones que lo ubicaban en un sendero de 6,80 dólares", destacaron voceros de Energía.



En este sentido, se aclaró que "en la medida que la ventana de los 120 días de mayor consumo se vaya reduciendo, podemos llegar a un precio de 4 dólares por millón de BTU".



"De ahora en más vamos a hacer subastas mensuales, queremos darles nuevas oportunidades a quienes no cubrieron el 100% de la demanda. Además, ya está claro que no nos haremos cargo por eventuales diferencias en el tipo de cambio, que ahora formarán parte de un seguro contemplado por las propias empresas en el valor ofertado", destacaron las fuentes consultadas.



En cuanto a la evolución del mercado de gas, indicaron que "paulatinamente irá cambiando esta mezcla de ocho meses de abundancia y cuatro de importación por el mayor consumo".



"Si tuviésemos libre mercado el precio del mercado interno sería similar al de exportación", agregaron las fuentes.