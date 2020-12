El Gobierno y los cinco sindicatos docentes con representación nacional acordaron un salario mínimo para los trabajadores de la actividad de 27.500 pesos, que regirá a partir de este martes en todo el país, confirmaron fuentes oficiales y de las entidades gremiales.



Esa mejora incluye las sumas por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el material didáctico y un monto extraordinario, y representó este año un aumento del 33,46% para el cargo docente de grado, con jornada simple de 4 horas y sin antigüedad.



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se pronunció en el encuentro virtual por la necesidad de "cuidar estas instancias de negociación y concertación entre el Estado y los trabajadores", por lo que señaló que "el marco paritario debe sostenerse en el tiempo".

Para el funcionario, es preciso discutir no solo el salario sino "las condiciones de trabajo y el rumbo del sistema educativo que se procura consolidar para el año 2021".Trotta agradeció a los gremios por "este año de diálogo, con acuerdos y diferencias, para hallar las mejores políticas que garanticen el derecho a una educación transformadora".El ministro de Trabajo,, quien también participó en la negociación, afirmó que "no solo se recuperó la negociación paritaria nacional sino que se mantuvo la paritaria en la totalidad del sector privado", y sostuvo que en la actual coyuntura de crisis "se apostó al diálogo social, lo que constituyó una acertada determinación"."El año concluirá con algo que no ocurría desde hace tres, es decir, que los salarios promedio de los convencionados estarán al mismo nivel o quizá superen por poco a la inflación. La decisión de mantener estos mecanismos de negociación fue acertada y, los actores sociales, los manejaron con la responsabilidad del caso", puntualizó.

, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) -uno de los cinco gremios que participaron en la paritaria-, confirmó además que se convino la extensión del pago de la suma extraordinaria del Fonid hasta marzo de 2021.Los sindicatos y los funcionarios remarcaron "la importancia de la paritaria nacional", e instaron a renovar "las mesas de diálogo y/o las negociaciones en cada jurisdicción".Los gremios señalaron sin embargo su "preocupación" por "la escala de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias", solicitaron la revisión de ese aporte docente y reclamaron la progresiva incorporación a los salarios básicos de las sumas fijas no remunerativas transitorias, convenidas en la negociación convencional de febrero último.Educación sostuvo en un comunicado que "se cumplió con la restitución de la paritaria nacional", por lo que "se convino el salario mínimo garantizado, que alcanzó en 2020 un 33,46%, superó a la inflación y duplicó el incentivo del sector entre marzo de 2020 y febrero de 2021 con la prórroga del pago de una suma extraordinaria".

En octubre último había vencido el acuerdo por el pago de una suma extraordinaria por el Fonid, por lo que Educación convocó de inmediato a la paritaria."La asignación de los recursos correspondientes para producir el aumento se realizará a través del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, según la Ley 26.075. La suma extraordinaria por el Fonid, de 4.840 pesos en 4 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1.210 pesos, fue renovada por otros cuatro meses y se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo próximos", puntualizó el documento oficial.En la reunión virtual participaron la secretaria del CFE,, los ministros de las cinco regiones, los sindicalistas(Ctera),(CEA),(AMET), Kalinger (Sadop),(CEA) y(UDA), y los empresarios(Caiep),(Coordiep), y(Consudec).