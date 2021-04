El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, advirtió este miércoles que el sistema sanitario "está en una situación crítica" en el AMBA y ratificó que la "única solución para reducir los contagios por coronavirus es bajar la circulación" de las personas.



"Hay que tomar conciencia que tenemos una situación crítica y el sistema no da para más. Hay que bajar la circulación porque no hay otra solución en el mundo”, sostuvo Gollan tras una reunión que mantuvo con representantes de obras sociales y prepagas de la Ciudad de Buenos Aires.



El titular de la cartera sanitaria calificó al encuentro como "provechoso" porque -dijo- "nos vamos a organizar mejor" y advirtió: "Si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico es difícil tomar medidas coherentes".

Aclaró que en el conurbano bonaerense "el sistema no desbordó porque tenemos 700 camas disponibles", pero alertó que dos semanas atrás "había 1.100".



Gollan insistió también con que el problema no es sólo la ocupación de las camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) sino el hecho de que "se triplicó el consumo de oxígeno".



"Si bien las empresas pueden producirlo se les dificulta su distribución", detalló.