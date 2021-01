El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, advirtió este martes que la cantidad de casos de coronavirus en la provincia "está creciendo mucho más rápido que lo que creció en la primera oleada", y puso el foco en lo que sucede en los distritos que no pertenecen al AMBA, donde los contagios se triplicaron en cuatro semanas.



Tras el encuentro con intendentes de la Costa Atlántica en el que acompañó al gobernador Axel Kicillof, en la localidad balnearia de Santa Clara, Gollan repasó el escenario sanitario y epidemiológico a nivel provincial, donde aseguró que hay casos de Covid-19 "por todos lados".



"No es para estar tranquilos lo que estamos viendo. Toda la provincia y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanzan mucho, pero el interior provincial avanza mucho más. En el interior tenemos cada vez mayor cantidad de casos confirmados, un indicador que no es bueno", aseguró respecto a la velocidad de contagios por coronavirus que se registran en los últimos días.

El ministró comparó: " El 24 de agosto del año pasado, en el pico de los casos, en el AMBA, llegamos a tener 5.300 casos y hoy tenemos casi 3.000, creciendo mucho, porque habíamos llegado a tener 815 hace apenas cuatro semanas. Es decir, está creciendo mucho más rápido que en la primera oleada".



"Peor es lo que pasa en el resto de la provincia, donde hace apenas cuatro semanas teníamos 545 casos diarios, promedio semanal, y ahora estamos en 1.529, es decir que se triplicaron", precisó, y agregó: "Eso lo vemos en cada uno de los municipios, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Hay por todos lados casos".



Con respecto al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, aseguró que es del 55,8% en el AMBA -610 ocupadas, mientras que hace tres semanas eran 180 menos-, y el 41,8% en el resto de la provincia, con 253 ocupadas.

En ese sentido, negó que el partido de General Pueyrredón esté cerca de agotar las plazas hospitalarias, luego de que dos clínicas privadas de Mar del Plata informaran que no había más camas para pacientes con Covid.



"Aparecieron en los medios fotos de dos clínicas en donde ponían que no se aceptaban más pacientes Covid. Estuvimos con el intendente (Guillermo) Montenegro y nos dijo personalmente que mandó a retirar esos carteles, porque eso no debe suceder", señaló, y dijo que en la ciudad existe disponibilidad "para estar tranquilos".

Por otra parte, Gollan destacó las llamadas recibidas al 148 por personas con síntomas compatibles con la Covid, como un "indicador predictor", que " da un poquito de esperanza".



"Hoy nos da un poquito de esperanza. Llevamos tres días consecutivos de llamadas al 148 con sintomatología Covid que se han aplanado, después de subir casi en forma vertical y vertiginosa. Es uno de los pocos indicadores positivos", explicó.