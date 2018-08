Una mujer golpeó a la maestra de su hija porque "no le gustaba como enseñaba". El episodio ocurrió en la Escuela 4.732, en Salta, donde la damnificada denunció una "persecución y hostigamiento" por parte de la atacante. La docente agredida, Claudia Linares, sostuvo: "No tengo idea a qué se debió esta situación. No tengo nada personal con la señora, siempre se lo dije y no entendí el por qué de ese malestar hacia mí. La mamá, enojada, me increpó y comenzó a agredirme verbalmente cuando yo estaba en el grado. Luego, cuando salí, sentí el ataque, que me agarraron de atrás, del pelo y de la campera. Cuando me recuperé de la agresión, me di cuenta que se trataba de esta señora, que me dijo que yo era mal educada. Sufrí un ataque de nervios y me contuvieron mis compañeras".

Los problemas de salud llevaron a Linares a pedir licencia por un mes. Sin embargo, el viernes último al retornar a su lugar de trabajo, se cruzó nuevamente con la mamá: "Cuando sonó el timbre y quise salir de mi trabajo, apareció esta señora con la intención de agredirme nuevamente".

"Esta vez me dio una piña, pero podría haber llevado un arma, un cuchillo y no la estoy contando ahora. Yo lo que estoy pidiendo es que haya más medidas de seguridad; la situación no puede quedar así. Hoy me tocó a mí pero otro día puede ser otro docente. Pido que se vea cómo arreglar esto," concluyó la docente, y aseguró que seguirá dando clases.