El caso de la perrita que desapareció hace un mes de una casa ubicada en Longchamps concluyó milagrosamente con un final feliz. Luego de mucha angustia y desesperación, la familia pudo recuperar el último viernes a Luna, su amada mascota de raza Yorkie, que fue robaba y posteriormente vendida.

En diálogo exclusivo con este medio, la dueña del can, Raquél Corona (47), contó el último miércoles que Luna era una gran compañera y una ayuda indispensable para su hija Renata, de tres años, quien tiene síndrome de Down. La madre relató que desde su desaparición, la pequeña estaba muy mal y casi ni hablaba.

Dos días luego de que el hecho fuera difundido a través de cronica.com.ar, una desconocida se contactó con Raquél para avisarle que tenía al animal en su vivienda, en Burzaco. Fue el viernes a las 18, cuando recibió el mensaje más anhelado: “Me escribió una mujer, llamada Giselle, diciéndome que tenía a la perrita y que le conteste para saber si la quería otra vez", relató, al tiempo que recordó que su cuerpo en ese momento comenzó a temblar de la emoción.

"Me pusieron contestame pero después me bloquearon, no sé porqué. Entonces le mandé un mensaje a mi hermana, la buscó por Facebook y gracias a que tenían unos amigos en común pudimos contactarnos nuevamente con ella", explicó. Y continuó: "Después me mandó un WhatsApp y me contó que ellos tenían a Luna porque la habían comprado".

Renata, de tres años, con su mascota.

La perrita había sido robada de la casa de los dueños y posteriormente había sido vendida. "La mujer me reiteró varias veces que no la robó. Me aclaró que se la compró el cuñado a un hombre que la comercializaba en la calle", señaló.

"Yo le pregunté cuánto la pagaron y cómo ibamos a hacer, porque no tenía plata para darle", confesó. Sin embargo, Giselle le dijo que no le iba a cobrar nada, que simplemente se lo quería devolver a la nena y que se quedara tranquila.

La perrita, de raza yorkie, regresó con sus dueños.

De forma inmediata, llamaron a un familiar para que los llevara en auto y junto a Reni, su hermana y el tío de su hija emprendieron la marcha para recuperar a Luna. "Nos encontramos con una joven, su mamá y creo que su hermana. Les empezamos a agredecer, les dije que le hicieron mucho bien a Reni", expresó.

El momento del reencuentro entre la perrita y la pequeña quedó inmortalizado en una grabación. "Cuando vieron la reacción de mi hija, ellos también se emocionaron. Reni estaba muy feliz. No paraba de gritar 'Luna', ahora están todo el día juntas". La dueña, entusiasmada, confesó que no se esperaba que esto suceda tan rápido.

La nena y su mascota son grandes compañeras.

Asimismo, se mostró inmensamente agradecida por las buenas repercusiones que tuvo la nota hecha esta semana en cronica.com.ar.

"Me llamó mucha gente, mandándome fotos de perros similares. Incluso, un desconocido me habló y ofreció comprarme un perro igual a Luna para Reni", subrayó. Y, conmovida, finalizó: "A todas esas personas, ya les mandé un mensaje contándoles que la recuperamos".