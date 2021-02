El ex presidente Carlos Menem falleció este domingo y varias figuras del ambiente artístico lamentaron su partida.

El senador por La Rioja siempre sintó admiración por la farándula, tanto antes, durante, como después de haber sido mantario.

Graciela Inés Alfano Casanova, más conocida como "Graciela Alfano", habló en exclusiva con Crónica HD sobre la muerte del oriundo de Anillaco, con quien ella misma reconoció que tuvo un romance.

"No es casual la muerte de Menem un 14 de febrero el Día de los Enamorados, ya que Carlos era un gran seductor y no sólo de mujeres, sino también de figuras públicas", afirmó. "Era un gran hechicero que sacaba un potencial que la gente no sabía que tenía", añadió.

.

"Mucha gente que no lo quería, se ponía un rato frente a él y terminaba enamorada", prosiguió sobre el tema dando un ejemplo del carisma y el poder de convencimiento que tenía.

Alfano contó una anécdota sobre una charla que tuvo Menem, quien le manifestó que se sentía "alto, rubio y de ojos celestes".

"Era un hombre coherente consigo mismo, lo que sentía o pensaba, lo expresaba y no tenía ninguna duda e inclusive se podía oponer al mundo", sostuvo.

"Él admiraba mi belleza y mi inteligencia y por eso charlábamos tanto y vivía siendo una fuente de consulta para mi", confesó.

.

Alfano contó que la primera vez que se cruzó con él fue en un aeropuerto y luego en otros eventos, en los que hubo poco contacto.