Dentro de los trabajadores del mundo del cine y la televisión, hay quienes tienen una profesión menos reconocida, pero que son vitales para el normal desarrollo de una película o serie. Ellos son los continuistas, aquellas personas que se encargan de chequear que por más que hayan pasado días o meses entre la grabación de una toma y otra, el personaje siempre lleve el mismo peinado y que los objetos estén en el mismo lugar.

Pero errar es humano e incluso en grandes producciones cinematográficas, los fanáticos han encontrado errores entre una toma y otra. Mirá algunos de las películas más icónicas de los últimos tiempos.

1. Mujer Bonita

Estrenada en 1990 fue la película que lanzó a la fama a Julia Roberts. La historia de cómo una prostituta se enamora de un rico hombre de negocios tuvo varios errores de continuidad. En las primeras escenas, Vivian le da a elegir a Edward entre un grupo de preservativos de distintos colores, pero en la toma siguiente cambian de orden.

Más adelante, cuando los protagonistas están disfrutando de un suntuoso desayuno, Vivian está comiendo una medialuna y cuando cambia el plano, tiene entre sus manos un hotcake. Almohadas que se mueven, nudos de corbata que se arreglan y desarreglan como por arte de magia e incluso el error más grosero de todos: en los afiches promocionales, Richard Gere sale con el pelo teñido de negro, mientras que en la película le dejaron el look de rubio canoso.

2. Harry Potter

Si de magia hablamos, es imposible pasar por alto la saga inspirada en los libros de J.K. Rowling. Primero y principal, hay varios errores en lo que tiene que ver con las tramas, ya que en las adaptaciones se dejaron de lado algunos detalles que terminaban siendo importantes para entender la profundidad de los personajes.

.

Más allá de eso hubo varios errores de continuidad que no pasaron desapercibidos para los muggles. En la primera entrega, Harry se enfrenta al profesor Quirrel, que cuando tiene el turbante puesto, se le asoman algunos mechones de pelo, pero cuando se lo saca, es completamente pelado.

En la misma entrega nos enteramos de que las escaleras del colegio son mágicas y se mueven solas, pero al parecer sucede lo mismo con las sillas del gran comedor. Es que en una escena en la que el trío de oro está en el banquete, en una toma “el niño que vivió” está sentado junto a Ron y frente a Hermione y Percy, en la siguiente, está entre Percy y Hermione, frente a Ron.

3. Titanic

Si sos de los que todavía le está gritando a Rose que es una egoísta porque cabían los dos arriba de la tabla, seguramente te dejaste llevar por la emoción y no viste estos errores en las secuencias. El lunar de Rose cambia de lugar, y el pelo de Jack se peina solo.

Si hay una escena que quedó grabada en la mente de todos es… no no… la del hundimiento no… cuando Rose le pide a Jack que la dibuje como a una de “sus chicas francesas”. Si bien es vox populi que en realidad no son las manos de Leo DiCaprio las que salen en la escena sino las del propio director, James Cameron… se ve cómo el artista hace unos trazos que en la toma siguiente, cuando se centra en la mano, no se ven.

4. El Señor de los Anillos

La verdadera grieta es la que divide a los fans de Harry Potter de los de El Señor de los Anillos. Pero para que no haya peleas… hay errores para todos. En “La comunidad del anillo”, si hay algún objeto que tenía que estar bien representado, claramente era la joya. Sin embargo, Frodo desliza el anillo en su dedo anular para volverse invisible y luego tiene el anillo en su dedo índice solo unos momentos después.

Lo particular es que minutos más tarde, se lo vuelve a colocar, esta vez en la mano izquierda y al caer lo tiene en la derecha… ¡Magia!.

5. Spiderman

Si lo tuyo no son los magos sino los superhéroes, tal vez te topaste con algunos errores en las películas del hombre araña. En la entrega del 2002, no solo el personaje interpretado por Tobey Maguire es resistente, hasta las ventanas lo son. En una escena anterior a la del beso bajo la lluvia, Mary Jane es perseguida por un grupo de delincuentes, pero Peter Parker llega al rescate. El superhombre arroja a dos de los maleantes hacia el interior de un edificio rompiendo unas ventanas que en la toma siguiente aparecen intactas.

Lógicamente, con ocho películas teniéndolo como protagonista, las equivocaciones se multiplicaron.

Mirá los errores en los Spiderman de todos los tiempos