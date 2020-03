Por Florencia Guerrero

La deuda es con nosotras, no con el FMI”, confirma una de las tantas convocatorias feministas de cara al paro de mujeres del 8M, y las estadísticas parecen confirmarlo.



Sólo en lo que va de marzo, en la Argentina hubo un femicidio cada 12 horas, una cifra diaria que representó el doble de lo que se promedió en 2019. Como hace ya algunos años, enero, febrero y marzo suelen ser los meses más difíciles. Según un informe del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, sólo en los dos primeros meses del año 63 mujeres fueron asesinadas, una cada 23 horas.



En ese contexto, 55 niñas y niños perdieron a sus madres como resultado de la violencia machista. Frente a los números fríos, muchos jueces parecen mirar para otro lado en causas emblemáticas que quedaron sin castigo y la deconstrucción toma distancia del Código Penal.



Un mes antes de que la marea verde vuelva a la calle, una de las causas emblemáticas para el Ni Una Menos mostró la peor cara de la injusticia. Tres años había esperado Silvia Pérez Vilor -mamá de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años asesinada con una brutalidad impensada en la reserva Santa Catalina, de la localidad bonaerense de Llavallol- el dilatado inicio del juicio contra los dos imputados, Marcos Esteban Bazán y Marcelo Sergio Villalba, ambos en calidad de detenidos y acusados de haber abusado de la joven y luego haberla matado.

Pero lo que comenzó como rumor terminó como certeza para los peritos: “Villalba sufre delirios místicos”, lo cual convirtió al principal imputado en inimputable. “Yo quiero justicia, pero me dan un mal juicio. Merezco que me digan por qué no se investigó cuando hice la denuncia por la desaparición de mi hija”, aseguró a “Crónica” -entre el enojo y la frustración- Silvia Pérez Vilor, madre de Anahí.

La mujer siempre sostuvo que, si la policía hubiera actuado más rápido, su hija estaría aún con vida. Un calvario similar enfrentó hace algunos meses la familia de Lucía Pérez en Mar del Plata.

El caso conmocionó al país, con tres acusados de haber drogado, violado y asesinado a la adolescente de 16 años que en noviembre de 2019 fueron absueltos por un tribunal oral, aunque dos de ellos recibieron la condena a ocho años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Durante el juicio se habló sobre la intimidad de la chica, se conocieron detalles de su sexualidad y hasta se vinculó el femicidio con que consumía drogas y faltaba a clases.

El femicidio de Lucía fue la piedra fundamental del primer paro internacional de mujeres en 2016, pero para la Justicia no alcanzó -otra vez- y, a pesar de la brutalidad del crimen, sigue muda. Lo que no se frena es el incremento en las estadísticas: de las 63 víctimas, el 70% fueron asesinadas a manos de su pareja o ex pareja.

Lo dicho, marzo llegó con una suba alarmante en la cantidad de mujeres muertas como resultado de la violencia machista: Jordana Rivero en Mar del Plata, Micaela Brenda Gordillo en Catamarca, Guadalupe en Lobos, Octavia Colque en Las Toninas