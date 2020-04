Luego que la empresa chilena Enjoy, dueña del hotel casino Enjoy de Punta del Este, entre otras propiedades hoteleras vinculadas al juego, diera a conocer la noticia que inició un “Procedimiento de Reorganización Judicial” que involucra a acreedores financieros como consecuencia de la crisis producida a nivel mundial por el coronavirus, CELA S.A mediante un comunicado aclaró que la medida "no tiene ningún efecto ni relación" a la operación que se realiza en la provincia de Mendoza.

En el escrito firmado por el empresario local Julio Camsen, presidente del grupo, se explica que CELA S.A. es la propietaria de todos los activos y titular exclusiva de la licencia de operación del Hotel y Sala de Juegos y Casinos, en la ciudad de Mendoza. Asimismo, en el texto remarca que "CELA S.A. no registra pasivos financieros, comerciales ni fiscales".

Además, enfatiza que "Enjoy Internacional, únicamente realiza, a través de una empresa local, una prestación de servicios de asesoramiento externo a CELA S.A.". En esa línea, aclara que la medida de reorganización iniciada por la firma chilena Enjoy Internacional "no tiene ningún efecto, ni relación con la operación de CELA S.A. en Mendoza, ni afectación alguna respecto a la misma".

El comunicado emitido por CELA S.A

CELA S.A., con motivo de diversas noticias difundidas localmente, que no se ajustan a la realidad, COMUNICA Y HACE SABER, que es la propietaria de todos los activos y titular exclusiva de la licencia de operación del Hotel y Sala de Juegos y Casinos, qu. opera en forma directa en la Ciudad de Mendoza.

. . . . . . . . La propiedad de CELA S.A. corresponde al Grupo Camsen, la que detenta la Presidencia en forma ininterrumpida, durante los últimos quince años, desde antes de su inauguración, y Andes Entretención LTDA. CELA S.A. no registra pasivos financieros, comerciales ni fiscales.

. . . . . . . . Enjoy Internacional, únicamente realiza, a través de una empres. local, una prestación de servicios de asesoramiento externo a CELA S.A.

. . . . . . . . La medida de reorganización iniciada por Enjoy Internacional en Chile, a fin de ordenar sus flujos financieros y proteger su operación en dicho territorio, en el marco de la crisis de alcance global, no tiene ningún efecto, ni relación con la operación de CELA S.A. en Mendoza, ni afectación alguna respecto a la misma.

CELA S.A.

Julio Camsen

PRESIDENTE