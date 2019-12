Una violenta interna se desató en la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) entre el sector que respalda a su titular, Roberto Fernández, y la oposición a la conducción del sindicato, que ocupó la tarde del lunes la sede del edificio gremial en la ciudad de Buenos Aires y se enfrentó a golpes de puños y con elementos cortantes y de fuego.

Según pudo averiguar cronica.com.ar, hasta el momento hay 11 personas heridas y uno de ellos habría sido atacado con armas de fuego. "Puede tener algún compromiso", indicaron a este medio.

El propio Fernández admitió que convocó a las fuerzas policiales para que ingresen al edificio, y que debió refugiarse en los techos de la sede nacional de Moreno al 3800.

"Estoy mal. Este grupo de DOTA me tomó el gremio, lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. A la policía la pasaron por arriba o no viene, no sé. A lo mejor son las últimas palabras que te digo", expresó el titular de la UTA, Roberto Fernández, en diálogo con Radio La Red.

"Me tomaron el gremio. Si suben, los mato a fierrazos", agregó.

Los incidentes comenzaron durante la mañana en el Puente Pueyrredón y continuaron de manera feroz en horas de la tarde frente a la sede sindical, luego de que se movilizaron hacia el lugar los trabajadores de la empresa de la línea 60 (DOTA), que rechazan la conducción de Fernández y decidieron hoy un paro por tiempo indeterminado en la Ciudad y el conurbano bonaerense, en demanda de mejoras salariales y en rechazo de dos despidos.

"Hay ya ocho heridos, la sede de Moreno fue ocupada de manera violenta y las fuerzas de la infantería rodean al lugar", señalaron los voceros gremiales opuestos a Fernández.

La oposición a Roberto Fernández en la UTA a un paso de tomar la sede del sindicato.

Género malestar interno en el gremio por estar cerca del gobierno de Mauricio Macri . pic.twitter.com/y2C0UbABae — Hernán Ariel ���� (@MejorHernan) December 16, 2019

La sede sindical, ubicada en el barrio porteño de Once, fue destrozada, mientras se produjeron corridas, enfrentamientos con elementos cortantes y a puños y ocho heridos.

Según los voceros gremiales, las facciones enfrentadas protagonizaron "violentos incidentes", en tanto los núcleos opositores tomaron parte de las instalaciones del gremio.

Miguel Bustinduy, ex dirigente de la UTA, explicó esta tarde que "el paro de 50 líneas de colectivos continuaba esta tarde por mejoras salariales y el rechazo a dos despidos de un trabajador de la compañía que tiene fueros gremiales", y señaló que "se impone de manera urgente una recomposición de los haberes porque ya no alcanzan para comer".

En ese marco, paralizaron su servicio las líneas de colectivos 5, 6, 7, 8, 9, 21, 25, 28, 44, 50, 56, 76, 91, 100, 101, 115, 117, 135, 146, 150, 161 y 188, según informó la Ciudad de Buenos Aires.

Los hechos de violencia se producen en momentos en que existe una dura discusión entre los gremios del transporte por las designaciones oficiales en esa cartera de Estado.

Los trabajadores de esas líneas, que iniciaron el paro, no responden a Fernández, deliberaron en asamblea y reclamaron "elecciones limpias y transparentes en la UTA".

"Fernández nunca se acercó a los trabajadores. Siempre estuvo escondido. Fue oficialista durante el macrismo y ahora permanece oculto, mientras los choferes no tienen para comer. Pedimos inmediatas elecciones libres y transparentes para que asuma una nueva conducción", comentó a la prensa un integrante de la opositora Agrupación Juan Manuel Palacios, quien fue titular del gremio y falleció hace años en un accidente automovilístico.