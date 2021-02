El exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, dio detalles este jueves sobre cómo y cuándo el Diez comenzó su adicción por las drogas, sostuvo que hoy intenta evitar cruzarse con el médico del ex director técnico de la selección, Leopoldo Luque, porque no quiere tener una mala reacción contra él y manifestó que Pelusa "por ahí se entregó”, después de ver el estado en que estaba el día en que fue homenajeado por su cumpleaños 60.

“Diego hace una nota con la revista Gente y declara cómo fue, dónde fue. Después si hubo cambios no sé, la historia que tengo es esa. Es en 82 o 83 en Barcelona, con Argentinos Juniors. Lesión de Diego, Diego en su casa, en su cama. Ida y vuelta, no fue una discoteca. Él no es tonto, mucha gente ida y vuelta, después de la gente venía el cigarrillo. Pregunta, le comentan...y ahí es un tema personal”, relató Coppola en el programa Fantino a la Tarde.

Por otra parte, Coppola apuntó contra aquellas personas que afirman que lo vieron drogarse y reveló qué le decía Diego cuando él intentaba disuadirlo para que deje las adicciones. “La gente que dice ‘yo lo vi’ (drogarse), dudo. Reparo, porque en ese sentido, Diego era muy respetuoso. No era público, tenía sus momentos, su reserva. Yo lo hablaba con él, pero ahí me decía: ¿Te convertiste? Sos un pai. Se enojaba”.

Asimismo, el expresentante contó cómo fue el día en que Diego se descompensó en Uruguay. “Yo fui entorno y en un episodio terrible como el de Punta del Este. ¡Fue un lollapalooza eso! Jugamos a la pelota, chupamos, no dormimos, comimos ubre, la teta de la vaca, todo grasa ¡Hubo exceso de todo! Fueron tres días. 40 grados… Fútbol… Perdíamos 3 a 1 con (Nicolás) Repetto, (Marcelo) Tinelli, (Alan) Faena... ¡No podemos perder con estos! En el segundo tiempo hice dos goles y ganamos 4 a 3. Terminó exhausto, en el Cantegrill -sobre la histórica internación- Lo encontré en el estado que lo encontré, llame a cinco médicos de renombre y cuatro no quisieron venir”, relató.

.

Además, sostuvo que a Maradona lo había atendido "uno recién recibido y su primer caso", cuando el 10 estaba "casi muerto, no respondía y estaba edematizado". "Al médico lo llamé yo y a la camioneta lo llevé yo. No tenía nafta, paré en la Ancap", aseguró.

En lo que respecta al exmédico de Maradona, Leopoldo Luque, aseguró que sólo lo vio en el velatorio, que hoy en día intenta evitarlo. "No soy violento, yo no sé pelear, pero hoy lo evito porque tendría una reacción que no me gustaría”, manifestó.

.

“Le preguntaría por qué. Hablan del amigo… porque no sólo él, también Matías (Morla) dice ´yo sé lo que hiciste por tu amigo´. Entonces al amigo no lo dejes así. Porque yo me como Punta del Este, pero estaba ahí, pero no lo dejó ahí: ‘se muere el gordo’”.

La ultima aparición de Diego Maradona en público, cuando cumplió los 60 años y a Pelusa no se lo veía muy bien, también fue comentada por Coppola: “Si vos ves ese Diego, decís: ‘Ese Diego no quiere más’. Imposible que saliera así a pisar una cancha de fútbol. Eso me hace pensar que no es más él. ¡Diego no te salía a una cancha así! No podía caminar. Saludó en un momento y se agarra de la persona que lo acompaña. Un hombre que rompía las redes, que corría ese verde que tan feliz lo hacía. No era Diego”.