Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Un pequeño superhéroe ya cuenta con su armamento y sus superpoderes para transformar su vida, sortear los obstáculos que le impuso una malformación congénita, gracias a la admirable y solidaria acción de su héroe: Iron Man. Justamente este, Gustavo Loiacono, enfundado en la armadura del personaje cinematográfico, el último fin de semana le entregó a un niño un accesorio para poder movilizar su mano y alcanzar su deseo de escribir.

No obstante, el intérprete anunció que continuará haciendo lo propio con otra decena de menores, con diferentes imposibilidades, en las próximas horas. A la localidad bonaerense de Torres, en el partido de Luján, acudió Gustavo, luciendo su traje de Iron Man, con el fin de realizar un nuevo desafío benéfico: asistir a un nene de 11 años, quien presenta una malformación en una de sus manos.

Fue la propia criatura quien recurrió al actor, solicitándole, a modo de ruego, una prótesis o un elemento ortopédico que le brindara la posibilidad escribir con su extremidad, hasta ese momento lo hacía con su boca. En este sentido, Loiácono reveló a Crónica que "este nene me mandó mensajes desesperados porque no puede agarrar la lapicera, ya que no mueve el brazo. Entonces pusimos manos a la obra con Jorge González que diseña y fabrica estos procedimientos de asistencia".

En consecuencia, "con una ruedita para desplazar el brazo y una agarradera para tomar la lapicera, este chico cumplió su deseo. Él estaba contento, pero yo más, porque vimos que influenciamos positivamente en él". Una misión cumplida que de todas formas no detiene al Iron Man argentino, sino que lo moviliza aún más para transitar un periplo cuya próxima meta radica en entregar "diez prótesis más de este tipo.

"Estos accesorios son muy útiles porque permiten adaptarlos a la fisonomía del paciente, e implica abrirles a ellos una puerta al mundo y potenciar sus capacidades". Sin embargo, el proyecto de Gustavo es aún más ambicioso dado que su afán es llevar adelante más de un centenar de acciones similares en lo que resta del año y el próximo.

Por lo tanto, para ello, necesita seguir reforzando sus superpoderes, pero no puede hacerlo en soledad, sino con la colaboración de todos aquellos que deseen hacerlo, sean particulares o incluso empresas. Una colaboración que puede manifestarse en la cuenta de Facebook "Gustavo Loiacono Show de Iron Man" y en Instagram "Show de Iron Man".

El superhéroe no sólo se aboca a abastecer con prótesis y accesorios a niños, sino que también lleva calidez al entorno familiar. "La situación lleva a muchos papás a acostumbrarse al dolor. Entonces lo que hago es sacarles presión a esos papás, estando cerca de ellos para que vean que no están solos", enfatizó Gustavo.