Un grupo de niños ricos que asisten a una escuela en donde sucede de todo un poco, pero principalmente relaciones amorosas que vienen y que van. Algo nunca visto, ¿no?. Ya en el 2002 Cris Morena ponía al aire en la Argentina su exitosa Rebelde Way, novela que se replicó en distintos lugares del mundo. Cinco años después, con la misma temática pero distinto escenario, nació “Gossip Girl”.

A nueve años de que se emitiera el último capítulo, HBO Max la reeditó. Los secretos de la élite de Nueva York volvieron con nuevos personajes y una “trama diferente” y los fanáticos se volcaron a las redes para dar su opinión y por supuesto, compartir memes.

De qué se trataba la vieja “Gossip Girl”

La serie se convirtió en un boom televisivo entre el 2007 y el 2012. Tuvo seis temporadas y lanzó a la fama hollywoodense a Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Penn Badgley y Ed Westwick.

La ficción marcó tendencia en la moda e incluso llegó a inspirar decenas de pasarelas dentro de la industria real. La historia de las adolescentes que disfrutaban de los beneficios de pertenecer a la élite estadounidense, se contaba a través de la mirada de Serena van der Woodsen y Blair Waldorf.

El reboot de Gossip Girl

La nueva entrega fue producida por Fake Empire y Alloy Entertainment en asociación con Warner Bros. Television y CBS Studios y solo se la puede ver por la plataforma HBO Max, en donde también están cargadas las viejas temporadas.

Los nuevos personajes son interpretados por: Whitney Peak, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Jordan Alexander, Thomas Doherty, Eli Brown, Zión Moreno, Savannah Smith y Tavi Gevinson.

La ficción volvió no solo con un nuevo elenco sino también con una nueva historia. Lo que sí decidieron mantener, como un guiño a los antiguos fanáticos, es que la narración continúa a través de la voz original, cedida por Kristen Bell.

Algo que sin dudas marca una gran diferencia con el pasado guion, es que esta vez, al ser adaptado a esta época, los personajes están inmersos en un mundo más tecnológico y por supuesto en las infaltables redes sociales.

Cómo y cuándo ver la nueva versión

Desde la madrugada de este jueves ya está disponible en la Argentina el primero de los diez episodios que se irán estrenando semanalmente a través de la plataforma de streaming. Esta primera entrega se llama Just Another Girl on the MTA (Solo otra chica en el MTA) y tiene una duración de 59 minutos.

Tras el estreno, el nombre de la serie se volvió tendencia alrededor del mundo y por supuesto, no pasó desapercibida en las redes sociales. Mirá algunos de los comentarios y memes más divertidos: