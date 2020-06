El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que esta semana quedará habilitada la actividad en bares y restaurantes en el interior provincial, junto a otros rubros que comenzarán la “nueva normalidad”, al igual que ceremonias de culto y servicio doméstico, sumado a más disciplinas deportivas.



En una rueda de prensa que encabezó esta noche en la Casa de Gobierno, Schiaretti resaltó que “a partir de ahora todas y todos los intendentes son quienes tienen la responsabilidad de que se cumplan las normas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)”.



“Tendrán que cuidar que se cumplan los protocolos en los bares, que los paseos familiares no se conviertan en un picnic”, agregó el gobernador, quien también reforzó la importancia de que las reuniones familiares no se conviertan “en fiestas” ni que se junte gente a celebrar un cumpleaños.

“He visto como cada vez que no se respetan los protocolos se producen casos y se pueden producir brotes, hay que apelar a la responsabilidad social de los cordobeses, para que esta apertura no se detenga, que cada vez podamos habilitar un poco más y no tengamos que retroceder porque el virus atacó”, reforzó el gobernador.



Respecto al servicio doméstico, la actividad quedará habilitada para las trabajadoras que se desempeñen en un solo domicilio.



En lo referido a los deportes, se destacan las autorizaciones para realizar atletismo, triatlón, natación, y otros deportes alternativos, que se deberán practicar con determinados protocolos.