Todo empezó en la mañana del martes 8 de junio cuando una mujer rompió parte de un consultorio médico cuando le informaron que su amiga había perdido el turno que tenía por llegar 40 minutos tarde. El hecho sucedió en Trelew, Chubut.

Testigos del hecho informaron que la mujer identificada como Nancy Maidana tiró un dispenser de agua y lo pateo varias veces. En el vídeo se observa cómo toma objetos de su alrededor y lo lanza contra el escritorio del personal del consultorio.

Además destruyó parte de los dispositivos electrónicos del lugar como una computadora y el teléfono. Además cerró la puerta de entrada con furia y los vidrios de este estallaron.

La directora del consultorio ubicado en Pecoraro al 400, Sofía Tartaglione, aseguró que la mujer "rompió todo lo que encontró".

Maidana es vecina de Puerto Madryn y había acompañado a su amiga que tiene un "cáncer terminal, de pulmón y en los huesos", contó a ADN Sur. La mujer explicó que "fue un ataque de ira, de furia, por mala atención y falta de respeto" por parte de la clínica.

"No me arrepiento de nada. Reaccioné porque es una falta de respeto. Yo estoy viendo a mi amiga y una tipa me viene a faltar el respeto a mi y a ella porque no le importa su vida", aseguró la mujer.

Nancy había acompañado a que su amiga se hiciera una resonancia magnética, el turno lo tenía desde hace tiempo.

“Rompí todo. Fue un ataque que me dio después de haber rogado que por favor atiendan a mi amiga que tiene cáncer terminal. Tenía que hacerse esa resonancia y querían darnos un turno para más adelante”, aseguró en diálogo con Cadena Tiempo.

La mujer denunció que la recepcionista del lugar se mostró "prepotente" al igual que la médica del lugar. Ella les explicó que llegaron tarde por un problema con el GPS que la orientó en una dirección incorrecta.

Cuando arribaron al lugar, la secretaria les infomó que no podían ser atendidas porque "perdieron el turno".

Tenían la intención de brindarle un turno médico para el 30 de junio pero su amiga le dijo que "no sabía si llegaba viva", argumentó Maidana.